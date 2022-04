L'Intel Core i9-12900KS prend un bain d'azote liquide et est overclocké à 7,45 GHz.



Intel affirme que son tout nouveau processeur Core i9-12900KS Special Edition est le processeur de bureau le plus rapide du monde, bien qu'il ne s'agisse pas nécessairement de performances de référence - le Core i9-12900KS peut atteindre une fréquence turbo de 5,5 GHz sur un ou deux cœurs. Ce chiffre correspond aux paramètres de base, et bien sûr, il n'a pas fallu longtemps pour que quelqu'un dépasse le seuil de base.







L'overclocker interne de MSI, "TSAIK", a plongé la puce dans de l'azote liquide (LN2) et a augmenté le multiplicateur déverrouillé pour atteindre une vitesse d'horloge de 7,45 GHz, ou 7 450,62 MHz pour être plus précis. Ils ont ensuite validé l'overclock avec CPU-Z pour le rendre officiel (et MSI a battu sa coulpe sur Facebook pour célébrer l'overclock).







TSAIK a utilisé la carte mère MEG Z690 Unify-X de MSI pour atteindre l'overclock le plus élevé. Le reste de la configuration comprend 16 Go de mémoire Samsung DDR5-4800, une carte graphique GeForce RTX 2060 Super, un SSD SanDisk X300 de 1280 Go (2,5 pouces SATA) et Windows 7 Enterprise Edition (64 bits).



La réserve évidente ici est l'utilisation du refroidissement LN2. Cela rend ce type d'overclock totalement impraticable pour tout ce qui n'est pas une tentative de record du monde. Il est également intéressant de noter que TSAIK n'a activé qu'un seul cœur de performance (P-core).



C'est tout de même un résultat impressionnant, et il arrive tôt dans le jeu - le Core i9-12900KS n'est sorti que la semaine dernière. Au fur et à mesure que le temps passe, nous nous attendons à voir des overclocks plus extrêmes et des records de benchmarking avec la dernière puce Alder Lake d'Intel. Il se pourrait donc que MSI n'ait pas fini de faire des flexions sur Facebook.



Gardez à l'esprit qu'il s'agit d'une version déclassée du Core i9-12900K, qui est sorti depuis plus longtemps et qui détient tout un tas de records mondiaux de benchmarking. La plupart d'entre eux ont été obtenus par Splave, comme indiqué sur HWBot. Il est possible que le Core i9-12900KS vole certains de ces records.



