LG 40WP95C-W est un écran LCD ultra-large incurvé de 39,7 pouces offrant une résolution de 5K2K.



L'écran LCD utilise la technologie Nano IPS pour une reproduction plus réaliste des couleurs et la gamme de couleurs prend en charge 98 % de la norme de cinéma numérique DCI-P3. De plus, la technologie originale de LG "Live Color Low Blue Light" qui maintient des couleurs magnifiques tout en supprimant la lumière bleue, "Hardware calibration" qui permet un affichage continu avec des couleurs correctes, et "Flicker free" qui supprime le scintillement de l'écran, "AMD FreeSync" qui supprime le déchirement et le bégaiement, "DAS" qui minimise le décalage du signal vidéo, et "Black Stabilizer" qui améliore la visibilité des scènes sombres.



















Montage, révision et surveillance en même temps



La résolution 5K2K UltraWide™ (5120 x 2160) est idéale pour votre travail créatif car elle permet d'afficher simultanément divers programmes tels que le montage vidéo, les instruments virtuels et les effets.



Un nouveau niveau de performances en matière de couleurs



Avec l'écran Nano IPS™, il prend en charge un large spectre de couleurs, 98 % de la gamme de couleurs DCI-P3, et offre une reproduction des couleurs éclatantes avec la prise en charge de HDR10.



Thunderbolt 4 et Multi Ports



Thunderbolt 4 vous permet de profiter d'un affichage jusqu'à 5K2K, du transfert de données à la charge des appareils connectés (jusqu'à 96W) sur un seul câble avec stabilité, évolutivité et sécurité. En outre, ce moniteur LG UltraWide offre des ports USB 3.0, HDMI et DisplayPort compatibles avec divers appareils.



5K Daisy Chain

La station de travail productive



Thunderbolt et DisplayPort prennent en charge la configuration Daisy Chain. Vous pouvez donc établir une station de travail productive en connectant deux moniteurs et un ordinateur portable.



Un espace de travail confortable



Le support One Click Stand s'installe facilement sans autre équipement, et vous pouvez personnaliser le moniteur pour l'adapter à votre position optimale grâce aux réglages de hauteur, d'inclinaison et de pivotement.



Augmentez le confort de visionnement tout en maintenant la qualité des couleurs



Le système Live Color Low Blue Light de LG, certifié TÜV Rheinland Eyesafe Display, aide à protéger vos yeux contre la lumière bleue en combinant des ajustements matériels et logiciels RVB tout en conservant une qualité de couleurs vives.



Pas de date pour le moment. Le prix sera de : 1 500 Dollars.



