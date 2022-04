Alphacool Eisbaer LT Aurora AIO maintenant disponible avec le radiateur NexXxoS HPE 3603.



Les solutions CPU All-in-One Eisbaer Aurora et Eisbaer LT Aurora d'Alphacool sont maintenant disponibles avec le nouveau radiateur NexXxoS HPE (High Performance Edition) 360mm. Que signifie HPE ? Le radiateur NexXxos HPE-30 utilise les mêmes matériaux que les modèles NexXxos précédents, mais va techniquement un peu plus loin. En raison de la construction interne condensée, le nombre de canaux d'eau et d'ailettes en cuivre a pu être augmenté. Cela signifie qu'un plus grand volume d'eau est en contact direct avec les ailettes de refroidissement et que le transfert de chaleur est énormément amélioré.











Grâce au nombre plus élevé de rangées d'ailettes et à leur raccourcissement, la surface de refroidissement est également utilisée de manière beaucoup plus efficace. Des tests comparatifs (configuration de test : ASUS Prime X299/Intel i9-10900X avec 350 W de chaleur résiduelle) avec le radiateur NexXxos conventionnel ont montré qu'une augmentation significative des performances de 4,5K est possible en utilisant le radiateur HPE. À des températures ambiantes et des vitesses de ventilateur plus élevées, l'écart de performance par rapport aux radiateurs NexXxoS normaux augmente même progressivement et atteint une augmentation possible de la performance jusqu'à 6K. Il n'y a jamais eu un tel bond en avant des performances dans le passé !







Comme d'habitude, tous les composants utilisés proviennent de la gamme classique de refroidissement par eau pour le bricolage d'Alphacool et sont également utilisés pour la plupart dans les produits d'entreprise pour les serveurs. Un éclairage RGB adressable numériquement sur le refroidisseur et sur les ventilateurs Rise Aurora assure un look incomparable. Le LT360 Aurora HPE d'Eisbaer et l'Aurora HPE d'Eisbaer sont de puissants systèmes de refroidissement par eau tout-en-un, aussi faciles à installer qu'un AIO, mais offrant les performances d'une boucle personnalisée pré-assemblée et pré-remplie.







Alphacool Eisbaer LT360 Aurora HPE CPU AIO Compatibilité :



- Intel : 1156/1155/1150/1151/1200/1700/2011/2011-3/2066.

- AMD : AM4/TR4/sTRX4/sWRX8/SP3.



Alphacool Eisbaer Aurora HPE Edition 360 Compatibility:



- Intel : 1156/1155/1150/1151/1200/1700/2011/2011-3/2066.

- AMD : AM4/TR4/sTRX4/sWRX8/SP3.



Voici les fiches techniques :







Pas de date pour le moment.



Les Prix :



- Alphacool Eisbaer LT360 Aurora HPE : 160 euros,

- Alphacool Eisbaer Aurora HPE Edition 360 : 180 euros.



TECHPOWERUP