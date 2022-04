be quiet! ajoute la prise en charge LGA 1700 à la plupart de ses solutions de refroidissement

be quiet!, fabricant allemand de composants PC haut de gamme, ajoute une prise en charge complète du socket LGA 1700 d’Intel à une grande partie de sa gamme de refroidisseurs en proposant un kit de montage retravaillé.

Depuis l’année dernière, la plupart des refroidisseurs be quiet! prennent en charge le socket LGA 1700. Les clients possédant une carte mère ou un processeur compatible et fournissant la preuve qu’il possède un refroidisseur be quiet! ont la possibilité de recevoir gratuitement le kit de montage associé. Dorénavant, les produits listés ci-dessous bénéficient d’une prise en charge native du socket LGA 1700, le kit de montage étant inclus dans la boîte :



Dark Rock Pro 4

Dark Rock 4

Dark Rock Slim

Dark Rock TF 2

Shadow Rock 3

Shadow Rock Slim 2

Shadow Rock LP

Pure Rock 2

Pure Loop Tous les modèles Silent Loop 2 seront, dès cet été, expédiés avec le nouveau kit de montage. be quiet! continuera de proposer des kits de montage LGA 1700 séparément pour les modèles cités plus haut pour les clients qui en auraient besoin.

be quiet! a également décidé de retravailler son refroidisseur Pure Rock Slim 2 pour inclure dans les mois à venir un kit de montage compatible LGA 1700 utilisant un système push-pin. be quiet! proposera également des kits de mise à niveau pour les refroidisseurs Pure Rock Slim 2.