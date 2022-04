Facepalm : L'énorme mise à jour de sécurité de Microsoft pour Windows 11 nécessite une installation propre.



Vous vous souvenez quand Microsoft a dit que Windows 10 était "...le dernier Windows" ? Nous nous en souvenons certainement. Il est maintenant évident que le géant du logiciel de Redmond est revenu sur cette affirmation, puisqu'il a depuis publié Windows 11. Et apparemment, pour Windows 11, une autre installation d'OS pourrait être dans votre futur.







Selon un récent article publié sur le blog de la sécurité de Microsoft, la dernière mise à jour de sécurité de Windows 11 comprendra une nouvelle amélioration connue sous le nom de Smart App Control. Pour que les utilisateurs du système d'exploitation puissent profiter de cette fonctionnalité, Microsoft indique que "les appareils fonctionnant avec des versions antérieures de Windows 11 devront être réinitialisés et faire l'objet d'une installation propre de Windows 11...".



Smart App Control pour Windows 11 cherche à développer le modèle de signature des applications et du code que Microsoft a introduit avec Windows Vista. Les premières itérations de la signature des applications ont été très critiquées en raison des incohérences des développeurs qui adhéraient à la fonctionnalité de signature à l'époque. Aujourd'hui, le problème est moins grave et les développeurs peuvent facilement le contourner. La raison de la réinstallation de l'exigence Windows est liée à une modification du système d'exploitation de base qui permet à la fonction d'interagir directement avec le matériel. Il s'agit notamment du module TPM, un composant clé du matériel et même des logiciels de sécurité aujourd'hui, et une exigence pour les installations de Windows 11. Mais il pourrait y avoir d'autres maux de tête.







La fonction Smart App Control fonctionne avec la plateforme de signature de code existante et une plateforme d'IA qui génère un modèle de confiance via le cloud Microsoft. Si elle fonctionne comme prévu, nous pourrions voir la fin de l'invite "exécuter quand même" pour les applications non signées que le modèle d'IA juge "sûres". D'un point de vue "enthousiaste", cependant, cela ressemble à une épée à double tranchant. Beaucoup de choses comme les outils d'overclocking et les applications open-source qui sont très utiles sont souvent non signées. Ces applications pourraient être automatiquement considérées comme sûres par les modèles d'IA, mais parfois les logiciels d'overclocking peuvent être marqués comme "dangereux" parce qu'ils ont tendance à modifier les configurations matérielles.



Ces désagréments mis à part, il y a un grand nombre d'améliorations significatives en matière de sécurité pour cette mise à jour. L'un des changements majeurs est une protection supplémentaire pour l'autorité de sécurité locale. Alors qu'une mise à jour de Microsoft Defender a récemment été effectuée à cet effet au niveau de l'entreprise, les consommateurs ont dû patienter. La mise à jour comprend également des améliorations de Microsoft Defender SmartScreen pour la détection du phishing, et Credential Guard sera activé par défaut.







Il semble que la dernière mise à jour majeure de Microsoft pour Windows 11 soit probablement l'une des plus importantes mises à jour de sécurité que nous ayons vues pour Windows depuis très longtemps. Bien que nous considérions la plupart de ces changements comme de bonnes choses, il est ennuyeux de devoir réinstaller si vous voulez l'ensemble du paquet.



HOTHARDWARE