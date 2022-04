MSI présente ses derniers produits de jeu blancs.



Certains des modèles préférés des fans de MSI sont désormais disponibles sous une forme entièrement nouvelle. Le MPG GUNGNIR 110R WHITE, le MAG CORELIQUID 240R V2 WHITE et le MPG A750GF WHITE ont tous reçu un nouveau design. En plus d'être mécaniquement compatibles les uns avec les autres, ces produits sont désormais plus adaptés sur le plan esthétique. Ne manquez donc pas l'occasion de construire votre prochain PC de jeu, parfaitement Powered By MSI.



Le très apprécié boîtier MPG GUNGNIR 110R WHITE pour PC de jeu est désormais disponible en blanc. Il présente un panneau frontal iconique en verre et une fenêtre latérale en verre trempé qui offrent une vue éblouissante sur l'éclairage intérieur qui met en valeur la qualité des pièces du reste du système. Sur son port IO, on trouve un port USB 3.2 Gen 2x2 Type-C (20 Gbps) pour la transmission de données à grande vitesse et un bouton de commutation LED qui peut vous aider à contrôler rapidement les effets d'éclairage.







MAG CORELIQUID 240R V2 BLANC







Comme à l'accoutumée, le MAG CORELIQUID 240R V2 WHITE est doté d'un superbe éclairage ARGB et d'une tête de bloc rotative. Le moteur triphasé au cœur de la pompe génère des vibrations minimales tandis que la conception de la pompe à radiateur réduit le bruit et augmente la durée de vie de la pompe. Il offre également un support prêt à l'emploi pour le LGA 1700.



MPG A750GF BLANC







Le bloc d'alimentation pour gaming MPG A750GF WHITE est ici avec un nouveau look, mais fournissant la même performance stable. Le MPG A750GF fournit une puissance de 750 W et est certifié 80 PLUS Gold, capable de prendre en charge les cartes graphiques et les processeurs les plus récents. Sa conception entièrement modulaire et ses câbles plats offrent une grande commodité aux utilisateurs lors de son installation.



MPG Z690 FORCE WIFI & MAG B660M MORTAR WIFI







La MPG Z690 FORCE WIFI dispose de 2 emplacements PCIe 5.0 x16 et de 5 emplacements M.2 embarqués dont 4 M.2 Gen4 x4. De plus, le MPG Z690 FORCE WIFI dispose de 18 phases VRM directes avec 75 A SPS. Le MSI MAG B660M MORTAR WIFI prend en charge la norme PCIe 4.0, qui offre une bande passante de transfert de 64 Go/s. Équipé de 12 DrMOS avec le système d'alimentation Duet Rail et d'un PCB 6 couches avec du cuivre 2oz pour garantir un courant stable délivré aux processeurs centraux.



Maintenant que MSI a fourni une nouvelle forme et un nouveau look pour ces produits, êtes-vous prêt à construire un PC de jeu élégant ?



TECHPOWERUP