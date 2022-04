KLIM nous propose un nouveau micro PC : Le C4.







FAITES ENTENDRE VOTRE MESSAGE



Le KLIM C4 dispose d'un filtre audio breveté qui se concentre sur votre voix et supprime les bruits environnants pour un rendu clair comme de l'eau de roche. Grâce au KLIM C4, vos amis et collègues ne se plaindront plus jamais de grésillements provenant de votre micro. Un filtre anti-pop est également fourni avec ce micro de bureau. Le KLIM C4 est l'incarnation du microphone haut de gamme abordable.



PLUG & PLAY



L'époque des microphones qui nécessitent un pilote ou un logiciel pour les configurer est révolue ! Le KLIM C4 est aussi performant que simple d'utilisation. Il suffit de le brancher sur un port USB de votre ordinateur et il fonctionnera instantanément. Vous pouvez facilement allumer ou couper le microphone à l'aide du bouton situé sur sa base.



VOUS POUVEZ LUI FAIRE CONFIANCE



Alliant parfaitement légèreté et stabilité, le KLIM C4 offre une durabilité inégalée. Parce que les microphones sont souvent très fragiles et se cassent au moindre choc, nous nous sommes efforcés de vous offrir un produit très robuste et stable. Son revêtement mat spécialement conçu le protège des rayures et il est très facile à nettoyer, de sorte qu'il aura toujours fière allure sur votre bureau.



UN MICROPHONE FIABLE



Avant tout, le KLIM C4 est conçu pour les professionnels qui ont besoin d'un équipement fiable pour remplir leurs tâches quotidiennes. Que vous ayez besoin d'organiser une conférence Zoom avec vos collègues, d'enregistrer un podcast ou de parler à votre famille et à vos amis, le KLIM Talk répondra à vos besoins. Il vous suffit de le brancher sur un port USB pour être opérationnel.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Il est déjà disponible sur les sites E-Commerces. Le prix est de : 22.97 euros.



