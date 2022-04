Les nouveaux kits CORSAIR de refroidissement personnalisé pour processeur facilitent comme jamais l’assemblage de votre prochaine œuvre d’art.



CORSAIR (NASDAQ : CRSR), leader mondial des composants hautes performances pour les joueurs, créateurs et assembleurs de PC, a annoncé aujourd’hui le lancement de nouveaux kits complets de refroidissement personnalisé rigide pour processeur dans la Hydro X Series primée : les kits CORSAIR iCUE XH303i RGB PRO et XH305i RGB PRO. Réunissant tous les composants clés nécessaires à la création d’une boucle de refroidissement personnalisé, des waterblocks pour processeur aux combos pompe/réservoir, en passant par les indispensables tubes et raccords, ces kits simplifient la mise en place d’une superbe boucle rigide en vous évitant toute mauvaise surprise.







Les kits XH303i RGB PRO et XH305i RGB PRO offrent tous les composants nécessaires à un refroidissement processeur puissant dans une seule et même solution, en version noire ou blanche. Un waterblock XC7 RGB PRO, compatible avec les processeurs Intel LGA 1700/1200 et AMD AM4, limite les températures de votre processeur grâce à plus de 110 micro-ailettes de refroidissement sous une plaque froide en cuivre nickelé. Les deux kits dissipent la chaleur à l’aide d’un radiateur hautes performances XR5 360 mm de 30 mm d’épaisseur et contiennent tous les tubes rigides et raccords qui vous seront utiles, sans oublier un kit de découpe/pliage pour des coudes de toute beauté.







Idéal en cas de manque d’espace, le kit XH303i RGB PRO s’appuie sur un combo pompe/réservoir compact XD3 RGB comportant une pompe hautes performances DDC PWM, avec un flux d’air contrôlé par trois ventilateurs SP120 RGB ELITE dotés de la technologie AirGuide qui concentre le flux d’air à travers un radiateur haute densité.



Le kit XH305i RGB PRO va encore plus loin avec un combo pompe/réservoir XD5 RGB plus volumineux et trois magnifiques ventilateurs QL120 RGB équipés chacun de 34 LED RGB. Les deux kits sont fournis avec un litre de XL8 Performance Coolant transparent et prémélangé ainsi qu’un contrôleur iCUE facilitant le contrôle automatisé de la vitesse du ventilateur et de la pompe ainsi que de l’éclairage RGB.







Enfin, nous lançons également le Hydro X Series XM2 Water Block en blanc aujourd’hui. S’intégrant facilement à un disque SSD M.2 compatible (2280), le XM2 se connecte à votre boucle via deux logements pour connecteurs filetés standard G1/4”. Vous pouvez désormais étendre votre boucle à un disque SSD pour réduire la température et l’étranglement thermique, y compris dans un système entièrement blanc. Le XM2 est également fourni préinstallé sur un disque SSD CORSAIR en version MP600 PRO XT Hydro X Edition.



Que vous soyez un expert du refroidissement personnalisé ou que vous fassiez vos premiers pas en la matière, les nouveaux kits Hydro X Series de CORSAIR vous facilitent l’accès au refroidissement personnalisé.



Caractéristiques techniques :







Disponibilité, garantie et tarifs



Les kits CORSAIR iCUE XH303i RGB PRO et XH305i RGB PRO et le XM2 Water Block sont disponibles dès maintenant sur la boutique en ligne de CORSAIR et auprès des distributeurs et des revendeurs agréés du réseau mondial CORSAIR.



Les kits CORSAIR iCUE XH303i RGB PRO et XH305i RGB PRO et le XM2 Water Block sont vendus avec une garantie de deux ans et sont secondés par le réseau d’assistance clientèle mondial de CORSAIR.



CORSAIR