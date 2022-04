BLEU JOUR et Freemindtronic présentent les innovations KUBB SECURE à la Toulouse Hacking Convention 2022 !



Pour la 6ème édition des journées de conférence Toulouse Hacking Convention portant sur la sécurité informatique, BLEU JOUR, Fabricant Toulousain d’ordinateurs (PC, Mini PC, stations de travail, PC embarqué...) et d’accessoires périphériques, annonce sa présence au côté d’un des sponsors de l’évènement Freemindtronic, concepteur et fabricant de systèmes électroniques en sûreté et cyber sécurité. L’occasion pour les visiteurs professionnels d’assister sur le stand THCon2k22 à des démonstrations de l’innovation Kubb Secure, mini PC design doté de la solution

innovante de chiffrement sans contact « de bout en bout » Secure Card qui préserve les données des utilisateurs de tout acte de malveillance ou piratage.



Démonstration du Kubb Secure, 1er ordinateur de bureau intégrant la technologie Secure

Card de Freemindtronic sur le stand THCon2k22 le 14 & 15 avril à l’ENAC







KUBB SECURE, un PC conçu pour protéger vos données les plus confidentielles !







Vol, perte et piratage des mots de passe et clef de chiffrement, services de messageries piratés et espionnés, faille de sécurité des systèmes d’informations, vol et perte de données sur stockage local et/ou en ligne, usurpation d’identité, hameçonnage, compromissions des données en mobilité et télétravail, sécurisation de terminaux temporaires et occasionnels, faille de sécurité des SMS (SS7), ... avec le KUBB SECURE tout ceci n’existe plus ! : Ce mini PC rend impossible l’accès à nos fichiers ou messages en les isolant des systèmes informatiques, des systèmes d’informations et téléphonique grâce à la technologie Secure Card de Freemindtronic : avec cette solution de chiffrement sans contact de bout en bout, les messages ou les fichiers apparaissent « chiffrés » aussi bien chez l’expéditeur que chez le destinataire.



Ce n’est qu’avec la carte Secure Card que les données sont déchiffrées. Cette carte peut s’utiliser avec un téléphone NFC ou sur ordinateur Pour sécuriser ses données, il suffit de télécharger l’application Freemindtronic sur son téléphone Android dotée de la technologie NFC. Puis, passer simplement la Secure Card sur l’arrière de son téléphone, au niveau de l’antenne NFC. La carte va alors chiffrer, immédiatement et sans contact, les textes, photos, vidéos et fichiers.







L’utilisateur n’a plus qu’à envoyer le message via le canal de son choix : SMS, WhatsApp, Facebook, mail ou autre. Le correspondant procèdera de la même manière pour déchiffrer le message, avec sa propre Secure Card. Les produits Kubb Secure bénéficient ainsi de la technologie EviCypher Legacy conçue et développée par Freemindtronic. Protégée par 2 brevets délivrés à l’international, la technologie EviCypher a déjà

reçu 8 distinctions dont la médaille d’or 2021 des inventions internationales et dernièrement un Gold Globee Winner 2022 en sécurité matérielle

KUBB SECURE sera livré à avec la carte Secure Card et le téléphone NFC.



Pour en savoir plus sur cette solution innovante et assister à une démonstration, rendez-vous sur le stand de Freemindtronic :







À propos de BLEU JOUR :



Fondée en 2002 par 4 associés dont Jean-Christophe Agobert, l’entreprise Toulousaine BLEU JOUR est un fabricant d’ordinateurs (PC, Mini PC, stations de travail, PC embarqué...) et d’accessoires périphériques originaux reposant sur cinq piliers fondateurs : Qualité, Esthétisme, Innovation, Praticité et Exclusivité. Dans un univers en constante évolution, BLEU JOUR conçoit des produits où l’esthétique est alliée à des solutions technologiques novatrices. L’entreprise a notamment pris son envol en 2014 avec le lancement de Kubb, un ordinateur design et personnalisable se présentant sous la forme d’un cube de 12 cm.



Les coques du Kubb ont été imaginées en interne et sont fabriquées à la main, pièce par pièce. Côté technologie et composants, BLEU JOUR se fournit auprès des grands fournisseurs, dont Intel®, partenaire principal de la marque pour les cartes mères. L’assemblage des produits est réalisé, en France, grâce à un partenariat avec un ESAT (Etablissement et service d’aide par le travail). Ayant été primé à plusieurs reprises au Computex et en France pour le design de ses créations, l’entreprise BLEU JOUR est aujourd’hui un acteur reconnu et en plein développement en France comme à l’international.



À propos de Freemindtronic :



Fondée en 2016, l’entreprise andorrane FREEMINDTRONIC est une Deeptech. Conceptrice et fabricante de systèmes électroniques et numériques spécialisés en sûreté et cyber sécurité des systèmes d'informations et des systèmes informatiques. Freemindtronic développe des solutions sur mesure en marque blanche pour les industriels, les entreprises, les institutions, les métiers règlementés et les services gouvernementaux.



Freemindtronic est experte en sans contact via la technologie NFC (Near Field Communication). Les solutions développées sont couvertes par plusieurs brevets délivrés à l’international. Les technologies de Freemindtronic ont reçu plus de 20 distinctions dont de multiples Awards à l’international comme la médaille d’or en mars 2021 au Salon International des Inventions de Genève, un Award au CES 2022 de Las Vegas en Cybersecurity & Personal Privacy et un Gold Globee Award Hardware Security en février 2022.



Les produits sont fabriqués en Andorre ainsi qu’en Occitanie (France) par le Groupe Syselec.



BLEUJOUR