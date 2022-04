KLIM nous propose un nouveau clavier Gamers : Le SHIFT.



Le KLIM Shift est un clavier Gaming mécanique, sans fil et avec une disposition de touches dite de 60%. Son rétroéclairage RGB et ses 19 effets, ses deux jeux de touches et son cadre supérieur magnétique font de ce clavier l'un des claviers les plus uniques et les plus polyvalents du marché !







UNE RÉACTIVITÉ ET UNE CONNECTIVITÉ EXCEPTIONNELLES



Le KLIM Shift peut être connecté à la fois avec et sans fil. Que vous souhaitiez vous connecter sans fil au dongle 2.4Ghz inclus pour une connexion rapide ou que vous souhaitiez vous connecter et basculer facilement entre 3 appareils bluetooth - ce clavier de jeu sans fil peut faire tout cela ! Avec un temps de réponse très faible, c'est le clavier le plus performant de sa catégorie !..



RÉTRO-ÉCLAIRAGE RVB IMPRESSIONNANT



Équipé de 17 modes de rétroéclairage RVB et de 8 couleurs, il est parfait dans l'obscurité, chaque touche s'illuminant magnifiquement pour que vous puissiez les voir clairement. Vous pouvez également remarquer le rétroéclairage en journée : ce clavier mécanique RGB brillera sur votre bureau. Remarque : le mode d'économie d'énergie du clavier désactive temporairement le rétroéclairage après 5 minutes d'inactivité afin de prolonger la durée de vie de la batterie.



UNE FRAPPE TACTILE PRÉCISE



Vous ne manquerez aucune frappe sur ce clavier ! Le KLIM Shift est un clavier mécanique à commutateur brun. Il présente un équilibre parfait entre les commutateurs silencieux et claquants et comprend une " bosse " subtile : le retour d'information minimal dont vous avez besoin pour frapper les touches avec précision ! Idéal pour le travail ou les jeux, vous gagnerez rapidement en vitesse de frappe : c'est un gain de temps considérable sur le long terme.



ULTRA DURABLE



Le KLIM Shift est un clavier léger mais très robuste ! Véritablement construit pour durer, avec ce modèle, vous n'aurez pas à vous soucier des chutes accidentelles ou même des projections d'eau. Avec une espérance de vie de 50 000 000 de frappes, il vous durera au moins une décennie !



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Il est déjà disponible sur les sites E-Commerces. Le prix est de : 54.90 euros.



KLIM