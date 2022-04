Drivers AMD Software : Adrenalin Edition 22.4.1 pour Unreal Engine 5.0.







Le tout nouveau pilote AMD Software : Adrenalin Edition continue de bénéficier de mises à jour de la part d'AMD. La version optionnelle 22.4.1 (beta) vient ainsi d'être publiée par le constructeur pour l'ensemble des APU et GPU Radeon depuis la famille Polaris.







Cette version 22.4.1 n'ajoute pas le support de nouveaux jeux comme ce fut le cas dans le pilote 22.3.2 (Ghostwire : Tokyo et Tiny Tina's Wonderlands) ni de nouvelle option graphique comme le Radeon Super Resolution du pilote 22.3.1. En revanche, AMD annonce que le moteur de rendu Unreal Engine 5.0 aussi connu sous le sigle UE5 est désormais supporté par ces drivers Adrenalin ce qui tombe bien puisque ce moteur 3D est officiellement lancé aujourd'hui en version finale par Epic Games pour les développeurs.



L'Unreal Engine 4 remonte déjà à l'année 2014. Après des années de développement, il était donc grand temps pour Epic de lancer son nouveau moteur pour exploiter la puissance et les spécifications techniques des GPU actuels et de ceux à venir que ce soit sur PC, consoles ou appareils mobiles. Plusieurs jeux en cours de développement seront basés sur l'UE5 comme le prochain Tomb Raider, le volet suivant de la saga The Witcher, le titre S.T.A.L.K.E.R. 2 : Heart of Chornobyl ou encore eFootball 2022. N'oublions pas non plus Fortnite développé et édité par le studio Epic Games lui-même dont le portage sur UE5 est prévu pour la mi-2022.



Reste bien sûr à voir dans quels délais ces jeux exploitant le moteur Unreal Engine 5.0 seront réellement disponibles, si les gains visuels promis par Epic seront réellement au rendez-vous et surtout quelles cartes graphiques pourront efficacement en tirer partie que ce soit chez AMD, Intel ou NVIDIA.



Quoi qu'il en soit, AMD précise qu'avec ces drivers Radeon 22.4.1, les GPU Radeon (lesquels ?) sont capables de faire tourner le projet City Sample qui est un exemple proposé gratuitement par Epic pour présenter les nouvelles capacités graphiques de l'Unreal Engine 5.0. Le City Sample n'est ni plus ni moins que la scène 3D utilisée pour générer la ville, les bâtiments, les véhicules et les personnages dans la démonstration technologique jouable The Matrix Awakens sortie en décembre 2021.



Mis à part le support d'UE5, le pilote AMD Software : Adrenalin Edition 22.4.1 corrige seulement trois bugs dont deux qui affectaient le jeu Horizon Zero Dawn.



Téléchargement



- Drivers AMD Software : Adrenalin Edition 22.4.1 WHQL beta pour Windows 10/11 64 bits (x64) : Cliquez ICI.



Une petite vidéo The Matrix Awakens - An Unreal Engine 5 Experience : Cliquez ICI.



TOUSLESDRIVERS