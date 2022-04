Noctua présente le NH-D12L, un refroidisseur de CPU Dual Tower 120 mm à faible encombrement.



Noctua a présenté aujourd'hui le tout nouveau refroidisseur de CPU double tour à faible hauteur NH-D12L et le ventilateur à cadre rond de 120 mm correspondant NF-A12x25r. Avec une hauteur de seulement 145 mm (13 mm de moins que les modèles 120 mm habituels de Noctua), il s'adapte à de nombreux boîtiers 4U ainsi qu'à des boîtiers tour plus étroits qui étaient auparavant limités à des solutions avec des ventilateurs de 92 mm. Dans le même temps, sa conception double tour à cinq caloducs et son ventilateur 120 mm NF-A12x25r de pointe lui permettent d'atteindre un niveau d'efficacité supérieur à celui de nombreux modèles 120 mm pleine hauteur.







"Jusqu'à présent, tous nos refroidisseurs de classe 120 mm mesuraient 158 mm de haut, mais depuis peu, de plus en plus de boîtiers de PC ne supportent que 150, voire 145 mm - c'est là que le NH-D12L intervient", explique Roland Mossig (PDG de Noctua). "Il n'était pas possible d'abaisser simplement l'un de nos modèles existants, car un ventilateur carré standard de 120 mm poserait de nombreux problèmes avec les dissipateurs thermiques ou les gaines des cartes mères. C'est pourquoi nous avons imaginé ce nouveau design à double tour et une version à cadre rond du ventilateur NF-A12x25 qui peut être installé en position très basse entre les deux tours - une combinaison gagnante qui donne des résultats impressionnants pour cette classe de hauteur."







Alors que les refroidisseurs de CPU 120 mm habituels de Noctua mesurent 158 mm de haut, le NH-D12L ne mesure que 145 mm. Cela lui permet de s'adapter non seulement à une large gamme de boîtiers de serveurs à montage en rack 4U et à de nombreux boîtiers de type tour qui ne sont pas assez larges pour des unités de 158 mm, mais aussi à certains châssis Small Form Factor (SFF) et Mini-ITX plus grands. Malgré sa hauteur réduite, le NH-D12L surpasse facilement les refroidisseurs de 92 mm. Il peut même surpasser des unités de 120 mm renommées telles que le NH-U12S et se rapproche souvent du modèle phare de 120 mm de Noctua, le NH-U12A, qui a été primé.







En raison de sa conception asymétrique, le NH-D12L ne surplombe pas les emplacements de RAM sur les cartes mères à base d'Intel LGA1700/LGA1200/LGA115x et d'AMD AM4/AM5, ce qui garantit un accès facile aux modules et une compatibilité à 100 % avec les DIMM dotés de dissipateurs thermiques hauts ou d'un éclairage RVB.



Introduit en 2018, le NF-A12x25 de Noctua est largement considéré comme le meilleur ventilateur 120x25mm du marché. La variante à cadre rond utilisée sur le NH-D12L offre les mêmes performances de refroidissement silencieuses renommées tout en permettant de réduire la hauteur globale du refroidisseur sans risquer des problèmes de compatibilité avec les dissipateurs ou les haubans de carte mère hauts. Le NH-D12L est également livré avec une paire supplémentaire de clips de ventilateur qui peuvent être utilisés pour installer un deuxième de ces ventilateurs PWM NF-A12x25r à l'avant ou à l'arrière de la pile d'ailettes. Cependant, il faut noter que le deuxième ventilateur se trouvera généralement sur le dessus de la RAM ou du panneau d'E/S et augmentera ainsi la hauteur totale au-delà de 145 mm.



Complété par le composé thermique NT-H1 primé de Noctua, une garantie fabricant de 6 ans et le célèbre système de montage multi-socket SecuFirm2 qui prend déjà en charge le dernier socket LGA1700 d'Intel ainsi que la future plateforme AM5 d'AMD, le NH-D12L est le choix parfait pour les applications qui nécessitent de sérieuses performances de refroidissement mais qui ne peuvent pas s'adapter au NH-U12A plus grand.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Les Prix :



- NH-D12L : 89.90 euros,

- NF-A12x25r PWM : 29.90 euros.



Pour plus d'informations :



- NH-D12L : Cliquez ICI.

- NF-A12x25r PWM : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP