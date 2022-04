Elgato lance la carte de capture nouvelle génération HD60 X.



Elgato, un fournisseur leader de périphériques et de logiciels destinés aux streamers et créateurs de contenu, a annoncé aujourd’hui la sortie de la HD60 X, une nouvelle carte de capture externe. Grâce à ses caractéristiques à la pointe des tendances et sa compatibilité fluide avec la nouvelle génération des consoles de jeu, la HD60 X est parfaite pour ceux qui veulent diffuser et enregistrer leurs sessions de jeu en très haute qualité et sans restriction.







Fondée sur la populaire HD60 S+, la HD60 X est dotée d’une toute nouvelle architecture avec des ports à l’arrière pour garder les câbles hors du champ de vision. Le périphérique qui est plug-and-play et tient dans la paume d’une main se branche à une console et envoie le signal vidéo vers un écran gaming et vers le PC. Vous pouvez ainsi jouer à des jeux haute fidélité tout en diffusant votre partie vers Twitch ou YouTube en qualité Full HD 1080p60 et en l’enregistrant simultanément en 1080p60 HDR10 sur votre disque dur. La technologie Instant Gameview synchronise votre diffusion avec le gameplay, vous permettant ainsi de surveiller votre flux de capture à une latence ultra-faible.







« Le contenu gaming créé par les utilisateurs est l’une des plus grandes sources de divertissement au monde, » confie Julian Fest, SVP et GM d’Elgato. « Nous avons contribué à la dissémination de ce contenu depuis 10 ans à présent. Nos solutions de capture en jeu ont couvert trois générations de consoles et permis des centaines de millions de téléchargements et de diffusions. Aujourd’hui, nous sommes ravis de lancer une nouvelle solution de capture complète pour la nouvelle génération de consoles de jeu. »



HD60 X introduit la technologie passthrough la plus récente pour vous permettre de capturer votre partie sans compromettre votre expérience de jeu nouvelle génération. Ainsi, vous pouvez profiter des plus récents titres PlayStation et Xbox en qualité 4K60 HDR10. La HD60 X propose également la fonction passthrough Variable Refresh Rate pour une expérience de jeu ultrafluide sans lag, sans accroc et sans effet de déchirement sur les écrans compatibles VRR. Pour les joueurs compétitifs qui possèdent des écrans à haute fréquence d’image, la HD60 X offre un mode HFR ultrarapide pour des parties effrenées en 1080p240 ou 1440p120.







Le logiciel de capture d’écran 4K Capture Utility (4KCU) d’Elgato, qui combine puissance et facilité d’utilisation, est conçu spécialement pour les créateurs et créatrices qui veulent enregistrer sans restriction. 4KCU capture tout le contenu (gameplay, cinématiques, bande-son, chat) dans une qualité haute résolution 1080p60 HDR10 ou 4K30 ainsi qu’avec une qualité audio cristalline de 48kHz. Si le logiciel 4KCU n’est pas en train d’enregistrer, la fonction Flashback Recording met automatiquement en cache plusieurs heures de gameplay pour que vous puissiez revenir dans le temps et effectuer une capture rétroactive. La fonction Live Commentary vous permet d’enregistrer votre voix dans une piste séparée pour régler les niveaux à la volée. Pour enregistrer tout en diffusant en direct, la technologie Stream Link envoie le flux natif de la HD60 X vers 4KCU et les logiciels de diffusion tiers comme OBS Studio pour que vous puissiez enregistrer une session de jeu propre et épurée, tandis que votre diffusion comprend des alertes, des superpositions etc.







Les enregistrements de gameplay sont sauvegardés directement sur votre disque dur, en format HEVC pour économiser de l’espace. La bibliothèque du 4KCU rend accessible des outils de gestion de fichier, dont les dossiers intelligents Smart Folders pour trouver et regrouper des enregistrements selon vos critères de recherche. Les fichiers peuvent être exportés en format AAF pour pouvoir les modifier immédiatement dans des logiciels comme Adobe Premiere ou Vegas Pro.



Entièrement compatible avec PS5, Xbox Series X/S et les configurations dual PC, la HD60 X permet aux créateurs et créatrices de capturer leurs sessions de jeu dans la plus haute qualité qui soit, sans compromettre leur expérience de gaming nouvelle génération.



Disponibilité



L’Elgato HD60 X est disponible dès maintenant auprès des distributeurs et des revendeurs agréés du réseau mondial CORSAIR et Elgato.



