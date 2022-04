CASEKING nous propose une nouvelle souris Gamers : La Endgame Gear XM2w Wireless Gaming.



Tu peux précommander la souris dès maintenant. La date du 30 juin 2022 est une date de remplacement affichée pour des raisons techniques. Il était initialement prévu que les premières unités soient livrées en mars ou avril, mais nous prévoyons actuellement une livraison en mai, car Endgame Gear effectue une nouvelle série de révisions de l'outillage afin de répondre aux normes de qualité élevées. Nous travaillons dur pour que tu puisses avoir le XM2w entre les mains le plus rapidement possible.



























Informations produit - Souris de jeu sans fil XM2w - noire



- Souris de jeu professionnelle avec connexion sans fil sur la bande 2,4 GHz,

- Ajustement parfait avec boîtier noir,

- Capteur haute résolution PixArt PAW3395 avec jusqu'à 26 000 CPI,

- Commutateurs Kailh GM 8.0 sélectionnés à la main pour les touches principales,

- Commutateurs Kailh GM 2.0 pour les touches latérales,

- Câble Endgame Gear Flex Cord 3.0 USB-C vers USB 2.0 type A amélioré et durable,

- Design de patin hybride - grands et petits patins de souris inclus.



La XM2w Wireless est la nouvelle édition des souris de jeu populaires de la série XM1 d'Endgame Gear. Elle a été entièrement repensée et se distingue par un matériel innovant, des composants durables et un confort amélioré. La XM2w offre également des fonctions et des possibilités d'optimisation recommandées par les vétérans de l'eSport. Elle est conçue pour une performance maximale afin de permettre des réactions extrêmement précises et rapides.



Avec des commutateurs Kailh GM 8.0 sélectionnés à la main pour les touches principales et des commutateurs Kailh GM 2.0 pour les touches latérales, la XM2w offre une sensation de clic nettement améliorée et est encore plus durable. Le capteur intégré PixArt PAW3395 offre une résolution allant jusqu'à 26 000 CPI et peut être réglé directement sur la souris par incréments de 50 CPI. Pour la connexion sans fil 2,4 GHz, un ARM Cortex-M0 dédié est utilisé. Pendant le chargement avec le câble Endgame Gear Flex Cord 3.0 USB-C vers USB 2.0 type A, la XM2w Wireless peut continuer à être utilisée.



Capteur avancé pour une meilleure sensibilité



Le point fort de la XM2w Wireless est sans aucun doute la réactivité de la souris de jeu. La Endgame Gear XM2w Wireless utilise le capteur PAW3395 de PixArt. Le capteur est réglé pour une performance maximale et offre un faible retard de saisie sans lissage et renonce aux états d'économie d'énergie. Sans lissage, moyennage ou interpolation, les données de suivi du capteur sont aussi brutes et précises que possible. Cela garantit une précision et une vitesse maximales.



Le capteur a une résolution de 50 à 26.000 CPI. Celle-ci peut être réglée par pas de 50 directement sur le dessous de la souris. Tu peux ainsi trouver rapidement et à tout moment le réglage qui te convient.



Parmi les autres spécifications, on trouve une vitesse de suivi de 650 IPS, un taux de sondage sélectionnable de 125, 500 et 1.000 Hz et une distance de relevage de 1 mm (2 mm réglables par logiciel). Avec ces valeurs de pointe, la XM2w fournit un avantage décisif sur la concurrence dans les titres eSports compétitifs.



Commutateurs et technologie innovants



L'équipe d'Endgame Gear n'a pas seulement mis à jour le capteur optique, elle a également ajouté des commutateurs améliorés à la XM2w. Les boutons principaux gauche et droit de la souris de jeu utilisent des commutateurs Kailh GM 8.0. Les microcommutateurs latéraux ont été revus et offrent désormais une sensation de clic plus croustillante et plus régulière ainsi qu'une plus grande durabilité grâce aux commutateurs GM 2.0 de Kaihl.



La Endgame Gear XM2w Wireless utilise également des switches Kailh 2.0 avec un encodeur TTC pour le commutateur central de la molette de la souris. Cela confère à la molette de la souris une sensation distinctive mais précise à chaque étape du défilement.

La Endgame Gear XM2w Wireless mise à nouveau sur le microcontrôleur STM32 ARM. Celui-ci est présent deux fois : Le premier, un ARM Cortex-M4 64 MHz, se charge des tâches principales, le second, un ARM Cortex-M0 32 MHz, est exclusivement responsable de la connexion sans fil dans la bande des 2,4 GHz. Cela assure un transfert de données rapide, stable et particulièrement économe en énergie. Pendant que la batterie se recharge, tu peux continuer à utiliser la souris grâce au câble Endgame Gear Flex Cord 3.0 fourni.



La technologie analogique brevetée est également utilisée dans cette souris de jeu. Avec un temps de réaction au clic inférieur à 1 ms, elle est nettement supérieure aux solutions numériques traditionnelles qui se situent dans une fourchette de 2 à 10 ms.



Un design éprouvé dans des couleurs classiques



La XM2w Wireless d'Endgame Gear est disponible dans les couleurs classiques noir et blanc. Endgame Gear a conservé la forme établie de la XM1, ce qui fait que la XM2w est également parfaitement adaptée à la prise en main par la griffe, les doigts et le palm. Le câble de la souris a été amélioré et présente désormais une bien meilleure durabilité tout en conservant sa flexibilité. Le nouveau câble Flex-Cord 3.0 rend l'utilisation de la XM2w Wireless aussi fluide que lors d'une utilisation sans fil.



Conception de patins hybrides pour la personnalisation



De plus, Endgame Gear a réagi aux commentaires des clients et livre la XM2w Wireless avec des grands et des petits patins de souris. Tu peux facilement remplacer les petits patins prémontés par les grands. Il existe également un patin supplémentaire pour le milieu de la souris, dont l'utilisation est particulièrement recommandée pour les surfaces molles. Ainsi, la fluidité des mouvements de la souris peut être adaptée même par le choix des patins. Il n'est pas nécessaire de recourir à des solutions de qualité inférieure proposées par des fabricants tiers.



Elle devrait être disponible aux alentours du 30 juin 2022. Le prix sera de : 109.90 euros.



