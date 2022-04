Support final des souris SteelSeries Aerox 5 Wireless et Aerox 9 Wireless dans GG 17.0.







Nous vous révélions dès septembre 2021 l'apparition de deux nouvelles références de souris SteelSeries dans l'application de configuration GG (qui remplace le SSE3) à savoir le modèle filaire Aerox 5 ainsi que le modèle sans fil Aerox 9 Wireless. Une édition Wireless de l'Aerox 5 est également apparue dans la version 13.1.0 de GG en janvier dernier.







Cette nouvelle gamme de souris SteelSeries n'a malheureusement toujours pas été officiellement présentée au grand désespoir des aficionados de la marque. Toutefois, d'après nos constatations, il se pourrait qu'elles apparaissent bientôt dans le commerce puisque SteelSeries a mis à jour son pilote GG en version 17.0.0 et y a ajouté le support complet de l'Aerox 5 Wireless ainsi que de l'Aerox 9 Wireless.



Certains sites web de vente en ligne ont également référencé ces nouvelles souris ces derniers jours avant de retirer les pages en question. On apprend par exemple que l'Aerox 9 Wireless pèsera seulement 89 g et sera équipée de 16 boutons programmables dont 12 latéraux (souris MOBA oblige). Son capteur sera le PixArt TrueMove AIR offrant une sensibilité de 18 000 CPI. L'Aerox 9 Wireless sera également compatible avec la technologie sans fil Quantum 2.0 Wireless déjà utilisée par la Rival 3 Wireless et sera fournie avec un dongle USB Type-C mais aussi avec un câble d'1,80 m. Elle disposera d'un indice de protection à l'eau et à la poussière IP54 qualifié d'AquaBarrier. Du côté de l'autonomie, les fiches techniques consultées évoquent jusqu'à 180 heures. Bref, il ne s'agit sans doute plus que d'une question de jours ou de semaines avant son annonce officielle. L'Aerox 5 suivra probablement sous peu.



Pour information, le GG 17.0.0 contient plusieurs autres changements comme le support du jeu Brawlhalla ainsi que différentes optimisations des fonctionnalités Moments et Sonar.



La majorité des claviers, souris et casques audio SteelSeries sont supportés par GG. Voir la liste complète en page de téléchargement ci-dessous.



Téléchargement



- Drivers SteelSeries GG 17.0.0 WHQL pour Windows 8.1/10/11 : Cliquez ICI.



