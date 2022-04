MSI nous propose un nouvel écran PC : L'Optix G242P.



MSI a dévoilé l'Optix G242P, un écran à cristaux liquides IPS pour le jeu de 23,8 pouces qui est compatible avec AMD FreeSync Premium.















C'EST LA COULEUR



Les moniteurs de la série Optix sont équipés d'un panneau IPS qui ne produit aucune distorsion de l'image et des décalages de couleurs minimes lorsqu'ils sont vus sous différents angles. De plus, le panneau IPS offre des images claires et optimise instantanément la couleur et la luminosité de l'écran pour vous permettre de profiter au mieux de chaque scène.



TAUX DE RAFRAÎCHISSEMENT DE 144HZ +

TEMPS DE RÉPONSE DE 1 MS



Les moniteurs Optix sont équipés d'une dalle IPS avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et un temps de réponse de 1 ms, ce qui est particulièrement avantageux pour les jeux rapides tels que les jeux de tir à la première personne, les combats, les simulations de course, la stratégie en temps réel et les sports. Ces types de jeux nécessitent des mouvements très rapides et précis. Un écran à taux de rafraîchissement ultra-élevé et à temps de réponse rapide vous donnera une longueur d'avance sur vos concurrents.



RENDEZ VOTRE JEU PLUS FLUIDE



Le moniteur de jeu de la série Optix de MSI est conçu avec la technologie Adaptive Sync pour obtenir des visuels fluides pour votre jeu. La technologie Adaptive Sync synchronise le taux de rafraîchissement de votre moniteur avec votre GPU pour éliminer les déchirures d'écran ou les bégaiements. Les images ultra-fluides et sans décalage fournies par Adaptive Sync vous permettront de profiter du jeu comme il se doit.



Le meilleur compagnon du crime



NVIDIA DLSS augmente le nombre d'images par seconde et génère des images superbes et nettes grâce au traitement IA des Tensor Cores sur le GeForce RTX. Cependant, un nombre élevé d'images par seconde n'est pas tout à fait suffisant pour un joueur professionnel. Pour ne pas gaspiller les performances du GPU et profiter d'une expérience de jeu des plus fluides, vous avez besoin d'un moniteur à taux de rafraîchissement élevé. Les moniteurs de jeu MSI seront le meilleur choix pour vous.



VISION NOCTURNE ENGAGÉE



Que votre écran soit entièrement noir ou que quelques parties seulement présentent des ombres importantes. Laissez le premier tuner noir intelligent au monde illuminer votre journée en faisant ressortir les fins détails des zones sombres.



TAILLÉ SUR MESURE POUR UN AJUSTEMENT PARFAIT



Le moniteur MSI Optix Gaming est conçu pour vous offrir le plus grand confort possible lorsque vous jouez. Grâce aux réglages d'inclinaison (-5°~20°), d'abaissement et de relèvement (0~130mm), de pivotement (-45°~45°) et de rotation (-90°~90°), vous pouvez facilement modifier la position du moniteur pour une ergonomie maximale et une expérience visuelle optimale.



COULEUR VRAIE



Les moniteurs de jeu de la série Optix ont une plus grande couverture du gamut par rapport aux moniteurs généraux. Les couleurs et les détails du jeu seront plus réalistes et raffinés, poussant l'immersion à ses limites.



Mode de jeu

Choisissez votre style de jeu



Les moniteurs de jeu de la série Optix de MSI offrent plusieurs modes au choix. Les joueurs peuvent choisir le mode en fonction du type de jeu joué pour bénéficier des meilleurs effets visuels.



D'un bout à l'autre



Avec un cadre super étroit, profitez de la meilleure immersion possible dans les jeux les plus récents grâce à une configuration multi-moniteur à 180 degrés. Profitez d'une meilleure continuité entre les écrans tout en jouant à des jeux, en travaillant ou en utilisant l'informatique en général.



178 DEGRÉS DE

GRAND ANGLE DE VISION



Grâce à leur grand angle de vision, les moniteurs de jeu MSI offrent une plus grande marge de manœuvre pour placer votre moniteur dans votre installation sans renoncer à une expérience visuelle optimale. Les couleurs et les détails resteront nets sous un plus grand nombre d'angles par rapport aux autres moniteurs dont l'angle de vision est plus réduit.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Pas de date pour le moment. Le prix sera de : 219 Dollars.



MSI