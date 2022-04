AMD RX 6950 XT, RX 6750 XT, et RX 6650 XT en photo, lancement le 10 mai 2022.



Le rafraîchissement de la pile de produits Radeon RX d'AMD pour le printemps-été, serait prévu pour le 10 mai 2022. Voici la première image de ce à quoi pourraient ressembler les modèles de référence RX 6950 XT, RX 6750 XT et RX 6650 XT de milieu de gamme. Ces modèles de cartes de référence sont essentiellement identiques aux modèles de référence originaux RX 6000 fabriqués par AMD (MBA), mais abandonnent le schéma de couleurs bicolore argent + noir pour un schéma entièrement noir avec des bords découpés en diamant autour des évents de ventilateur et quelques accents noir piano.







Pour l'instant, on ne sait pas si les ASIC de la série Navi 20 sont optiquement réduits au nœud de fabrication du silicium TSMC N6 (6 nm) ou s'il s'agit des ASIC existants de 7 nm dont la puissance graphique totale (TGP) est augmentée pour faire de la place à des horloges moteur plus élevées et à des puces mémoire GDDR6 plus rapides de 18 Gbps. Il est intéressant de voir que le RX 6750 XT est maintenant livré avec un refroidisseur à triple ventilateur qui ressemble au refroidisseur du RX 6800 (non-XT) dans la conception, sinon dans la couleur. Nous ne savons pas si le design de référence du RX 6650 XT arrivera un jour dans le monde réel, ou si c'est juste un concept, et si le SKU est une exclusivité AIB (custom-designs seulement).



VIDEOCARDZ