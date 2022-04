Thermalright présente le HR-09 2280 Pro, un énorme dissipateur de chaleur pour SSD M.2.



Nous avons vu ce genre d'engin prendre forme depuis un certain temps déjà, alors que les taux de transfert des SSD M.2 NVMe augmentent et que les problèmes thermiques des contrôleurs commencent à avoir un impact significatif sur les performances. Le nouveau HR-09 2280 Pro de Thermalright est un énorme dissipateur thermique conçu pour les SSD de format M.2-2280.



















Sa conception implique une plaque de base en cuivre nickelé, à partir de laquelle deux caloducs de 6 mm transportent la chaleur à travers une pile d'ailettes en aluminium de 74 mm de hauteur. Le dissipateur thermique ne semble pas avoir de loquets pour les ventilateurs, et aucun clip de ventilateur n'est inclus, mais on peut improviser des clips pour un ventilateur de 60 mm. La société a développé une version plus petite de ce dissipateur, appelée simplement HR-09 2280. Celui-ci utilise un seul caloduc de 6 mm d'épaisseur, et sa pile d'ailettes ne mesure que 48 mm de haut, pour un poids total de 80 g.



La société n'a pas révélé le prix.



TECHPOWERUP