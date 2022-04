Bitspower lance un détecteur de fuites numérique.



Bitspower, l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'équipement de refroidissement par eau pour les ordinateurs de performance, a lancé le détecteur de fuites numérique Bitspower, un appareil portatif facile à utiliser qui permet aux amateurs de refroidissement par eau de vérifier les fuites rapidement et avec précision. Le Digital Leak Detector est doté d'un manomètre numérique et d'une pompe à air intégrée, actionnée à la main, pour mettre le système sous pression. L'appareil est équipé d'un port de connexion mâle rotatif de 1/4", ce qui permet de le fixer directement à n'importe quel port standard d'un système de refroidissement par eau.







Avant de remplir d'eau une boucle refroidie par eau, les utilisateurs peuvent simplement fixer le détecteur de fuites numérique à leur système, mettre le système sous pression à l'aide d'une pompe à air et maintenir le système en état fermé. La pression du système est affichée sur l'écran numérique facile à lire et permet aux utilisateurs de voir si de l'air s'échappe. Si la pression reste constante, cela démontre que la boucle a été scellée efficacement.







Afin d'obtenir les meilleurs résultats, Bitspower recommande aux utilisateurs de pomper le détecteur de fuites numérique à la pression de test et de maintenir le système immobile pendant au moins une minute. Si aucune chute de pression n'est observée, le système refroidi par eau devrait pouvoir fonctionner en toute sécurité.



Pour plus de détails, ou pour acheter le produit, visitez cette page : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP