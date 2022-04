. Alphacool dévoile les refroidisseurs AIO Eisbaer Pro Aurora et LT Aurora.



Les AIO Eisbaer Pro Aurora et LT Aurora d'Alphacool sont de véritables multitalents car ils couvrent une large gamme de sockets Intel et AMD. En raison d'une forte demande, les deux solutions de refroidissement de CPU sont désormais également disponibles en tant que refroidisseurs solo et permettent un refroidissement par eau efficace des Ryzen, Threadripper et LGA 1700 au sein d'une boucle personnalisée. Bien entendu, l'éclairage numérique aRGB offre également une gamme de couleurs brillantes pour les refroidisseurs solo.















Nouveau dans la gamme Alphacool, le refroidisseur d'eau pour CPU Core XP³ Acetal. Le boîtier du refroidisseur est entièrement réalisé en acétal, ce qui lui confère un design discret et noble. Ce refroidisseur compact est compatible avec les sockets les plus populaires d'AMD et d'Intel tout en offrant la haute qualité typique d'Alphacool associée à des performances exceptionnelles. Intelligent et efficace !



Voici les fiches techniques :















Pour plus d'informations, visitez les pages des magasins Alphacool Eisbaer Aurora LT Solo, Alphacool Eisbaer Pro Aurora (Solo), et Alphacool Core XP³ Acetal.



