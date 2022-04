Le DOOM classique est très impressionnant grâce au Ray Tracing dans une nouvelle vidéo.



Le tout premier opus de la série DOOM présente des graphismes datés, mais ils peuvent encore être très impressionnants grâce au ray tracing.







Sultim_t, qui a également ajouté le ray tracing via le path tracing à Half-Life et Serious Sam The First Encounter, a partagé aujourd'hui sur sa chaîne YouTube une nouvelle vidéo qui montre le tout premier opus de la série créé par id Software fonctionnant avec le path tracing en temps réel, obtenant des effets visuels aussi proches que possible du ray tracing réel. La vidéo propose également une comparaison rapide avec la version vanille, ce qui rend les effets visuels mis à jour encore plus impressionnants.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Le code source et une version jouable de cette mise à jour de DOOM sont disponibles sur GitHub.



Ce n'est pas la première fois qu'un jeu classique comme DOOM par id Software est mis à jour avec le ray tracing. De retour en 2019, une réimagination de Quake II, Quake II RTX, a été publiée sur Steam, montrant comment le ray tracing peut améliorer les visuels des anciens jeux.



Quake II RTX est entièrement tracé en rayons et comprend les 3 niveaux de la distribution shareware originale.



Description du jeu



Peu après avoir atterri sur une surface extraterrestre, vous apprenez que des centaines de vos hommes ont été réduits à quelques-uns seulement. Vous devez maintenant vous frayer un chemin à travers des installations militaires lourdement fortifiées, abaisser les défenses de la ville et arrêter la machine de guerre de l'ennemi. Alors seulement, le sort de l'humanité sera connu.



À propos de Quake II RTX



Quake II RTX s'appuie sur le travail de Christoph Schied et de l'équipe de l'Institut de Technologie de Karlsruhe, qui ont ajouté le ray tracing à Quake II pour créer Q2VKPT (en s'appuyant sur la base de code Q2PRO). NVIDIA a introduit de nouveaux effets visuels de ray tracing, a amélioré les textures et a apporté des dizaines d'autres changements et améliorations, pour une expérience qui rivalise avec les jeux créés aujourd'hui et qui pousse votre matériel RTX à ses limites.



