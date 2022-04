TECHPOWERUP nous propose le test de : L'Intel Core i9-12900KS.







Le Core i9-12900KS "Alder Lake" est un processeur Special Edition SKU d'Intel positionné tout en haut de sa gamme de processeurs de bureau. Intel a fait de telles sorties non conventionnelles au cours des dernières générations, y compris le Core i7-8086K et le Core i9-9900KS. Il n'y avait pas de telles UGS dans les 10e et 11e générations, probablement parce qu'Intel estimait qu'AMD avait une avance inattaquable en matière de performances, tant dans les jeux que dans la productivité à l'époque. Nous sommes toujours au cœur de l'âge d'or de la concurrence entre Intel et AMD en matière de processeurs pour PC, les Ryzen et les Core tentant de conquérir le cœur des utilisateurs.



Intel détient déjà la couronne des performances de jeu avec le Core i9-12900K, et ses performances de productivité multithreadées se situent dans la ligue des processeurs Ryzen 9 5000 "Zen 3" à 12 et 16 cœurs. Ce qui a probablement poussé Intel à proposer le i9-12900KS, c'est l'annonce par AMD, en juin 2021, de la technologie de cache vertical 3D, suivie, en janvier 2022, de l'affirmation selon laquelle le nouveau Ryzen 7 5800X3D, le premier processeur doté de cette technologie, est le "meilleur processeur de jeu au monde", rattrapant le i9-12900K dans le domaine des jeux, bien qu'il soit basé sur l'ancienne architecture "Zen 3" et la DDR4. Bien sûr, la réponse d'Intel a été de concevoir une version plus rapide du i9-12900K, et nous avons donc le i9-12900KS à examiner aujourd'hui.







Sur le plan de l'architecture et des fonctionnalités, le Core i9-12900KS est pratiquement identique au i9-12900K. Vous disposez de huit cœurs de performance "Golden Cove" (ou P-cores), de huit cœurs d'efficacité (ou E-cores), de 30 Mo de cache L3 partagé, d'un iGPU Xe LP avec 32 EU, et d'une nouvelle génération d'E/S avec PCI-Express Gen 5 et mémoire DDR5 tout en maintenant la rétrocompatibilité avec la DDR4. Les P-cores à haute fréquence sont nouveaux, et ils ont un impact sur les performances de jeu. Les noyaux P ont une fréquence maximale de 5,50 GHz au lieu de 5,20 GHz sur le i9-12900K.



Ce résultat est obtenu grâce à la réintroduction de la fonction Thermal Velocity Boost qui était rudimentaire sur le i9-12900K. Le "KS" a une fréquence de base du cœur P de 3,40 GHz, qui est de 3,20 GHz sur le i9-12900K. Turbo Boost 2.0 est 100 MHz plus élevé à 5,20 GHz contre 5,10 GHz. Turbo Boost Max 3.0 est également 100 MHz plus élevé, à 5,30 GHz contre 5,20 GHz. C'est à 5,20 GHz que le i9-12900K a atteint son maximum avec les paramètres d'origine. Le i9-12900KS tire parti de Thermal Velocity Boost pour pousser la fréquence du cœur P jusqu'à 5,50 GHz. Cet algorithme fonctionne de la même manière que sur le i9-11900K ou le i9-10900K, en récompensant un bon refroidissement du processeur avec ces emplacements turbo supplémentaires. Les fréquences de base et turbo du E-core sont également augmentées de 100 MHz. Les vitesses d'horloge de l'iGPU restent inchangées. Ces vitesses d'horloge plus élevées s'accompagnent d'une légère augmentation de la valeur de la puissance de base du processeur (PBP), qui est désormais de 150 W, contre 125 W sur le i9-12900K. La puissance turbo maximale (MTP), cependant, est identique entre les deux puces, à 241 W. Tout comme le Core i9-12900K, le 12900KS fonctionne à PL1=PL2=241 W.



Outre Thermal Velocity Boost, la technologie Intel Adaptive Boost (ABT) fait son retour. L'ABT a été introduite avec le i9-11900K "Rocket Lake", mais n'était pas incluse avec le i9-12900K. ABT active de manière opportuniste des cases de fréquence de boost supplémentaires sur tous les P-cores, améliorant ainsi les performances multithread.



Voici la fiche technique :







Comme nous l'avons mentionné précédemment, le Core i9-12900KS est un SKU "Special Edition". Sa disponibilité au détail ne sera pas aussi répandue que celle du i9-12900K. Intel a fixé le prix de cette puce à 739 Dollars pour des quantités de 1 000 unités, soit une prime de 140 dollars par rapport au i9-12900K. Nous utilisons un prix de 750 $ pour les calculs de cette revue. En contrepartie, on vous promet le "processeur de bureau le plus rapide du monde". Nous sommes ici pour savoir si c'est le cas.



Pour lire la suite : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP