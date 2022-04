Oubliez le Ray Tracing à l'ancienne, NVIDIA présente une démonstration étonnante de Path Tracing en temps réel.



Ces dernières années, si vous êtes un joueur ou un passionné de matériel informatique, vous avez probablement entendu le terme " ray-tracing " (traçage de rayons). En fait, vous l'avez probablement entendu avant cela, mais avec l'avènement de DirectX Ray-Tracing de Microsoft et de la marque RTX de NVIDIA, le ray-tracing est entré dans les mœurs.







Le concept initial de "traçage de rayons" pour les images 3D remonte en fait au 16e siècle, mais la première description de cette idée dans le domaine de l'infographie a été créée en 1969. Ce premier algorithme était très basique et ne constituait qu'une approximation. Le traçage de rayons a connu diverses évolutions au fil des ans jusqu'à ce que, en 1986, Jim Kajiya présente un article intitulé "The rendering equation and its use in computer graphics". En sept pages seulement, Kajiya a décrit un moyen de calculer mathématiquement les propriétés physiques de la lumière, et c'est cette révélation qui a transformé le rendu 3D.







Kajiya a décrit sa méthode comme un "traçage de chemin". Elle peut être considérée comme une évolution du simple traçage de rayons. Pour obtenir une bonne qualité de traçage de chemin, il faut lancer des milliards de rayons. Jusqu'à une date relativement récente, cette méthode était considérée comme totalement impraticable pour le rendu en temps réel, mais elle est utilisée depuis plus de 15 ans dans les films et autres images de synthèse rendues hors ligne.



L'avantage du traçage de chemin est qu'il s'agit d'un algorithme de rendu "unifié". Cela signifie qu'il n'est pas nécessaire de calculer des effets d'éclairage séparés comme l'occlusion ambiante, les réflexions, les ombres douces, etc. Tout l'éclairage est effectué par l'algorithme de traçage de chemin. Cette méthode présente également des inconvénients, notamment lorsqu'il s'agit de calculer le traçage du chemin sur des GPU modernes largement optimisés pour les charges de travail de rastérisation traditionnelles, mais elle représente globalement un gain net considérable pour la qualité de l'image et pour les artistes.



Faire du path-tracing complet en temps réel n'est pas complètement nouveau ; c'est ainsi que fonctionne Quake II RTX, en fait. Il y a dix ans, l'équipe d'Otoy Brigade faisait du path-tracing logiciel. Ces deux approches font cependant beaucoup de compromis. Brigade a des limites quant aux interactions lumineuses qu'il peut modéliser, tandis que Quake II RTX n'inclut que des scènes très simples avec une géométrie de base et effectue un maximum de deux rebonds par rayon avec seulement quelques lumières dans chaque scène.







Eh bien, NVIDIA veut un traçage cinématique de qualité en temps réel, et à la GTC 2022, la société a montré quelque chose de très proche de cela. En mélangeant ses SDK RTXGI et RTXDI dans un "moteur de rendu de recherche" personnalisé, les scientifiques graphiques de NVIDIA ont pu obtenir des résultats que l'on peut qualifier d'"incroyables".



Il s'agit de scènes comportant jusqu'à trois milliards de triangles entièrement tracés - sans tramage - qui sont rendues à des taux de trame "interactifs" bien que le moteur de rendu utilise jusqu'à trente rebonds par rayon. Certaines de ces scènes d'exemple comportent jusqu'à cinq cent mille "lumières maillées", essentiellement des polygones individuels qui sont des sources de lumière. Bien que ces scènes n'aient pas nécessairement un aspect photographique, elles sont d'un niveau supérieur à tout ce que vous pourrez voir dans un jeu vidéo en 2022.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Cette technique ne présente pas non plus beaucoup d'inconvénients. Ce n'est pas comme le moteur de rendu "détails illimités" d'Euclideon d'il y a près de dix ans, qui était basé sur les voxels et totalement inadapté aux jeux. Ce moteur de rendu utilise des modèles 3D standard et prend entièrement en charge les maillages animés, la physique et les effets de post-traitement, comme tout autre moteur de rendu 3D standard.



Une façon de faire quelque chose plus rapidement est de travailler plus dur, mais une façon beaucoup plus intelligente est de réduire la quantité de travail que vous devez faire. Tout comme pour le DLSS, l'approche de NVIDIA pour accélérer le traçage de chemin a été une approche d'approximation. Bien sûr, elle s'appuie fortement sur le débruitage ; l'image ci-dessous illustre l'effet du filtre de débruitage avancé de NVIDIA par une comparaison évocatrice avant/après.







Vous n'êtes pas près de voir des scènes d'une telle complexité dans des jeux - la plupart de ces scènes atteignent à peine 30 FPS sur une GeForce RTX 3090 - mais ces techniques de rendu sont déjà à la disposition des développeurs avec les kits SDK RTX Direct Illumination (RTXDI) et RTX Global Illumination (RTXGI). Les personnes travaillant dans Unreal Engine peuvent également obtenir des plug-ins binaires pour ce kit d'outils.



Les chercheurs de NVIDIA admettent également qu'il y a encore du travail à faire avant que ce traceur de chemin puisse remplacer complètement les moteurs de rendu rasterisés. Comme une grande partie de l'optimisation est basée sur l'élimination du travail le plus difficile, les scènes très difficiles sont encore lentes et laides. De même, certains effets, comme la volumétrie, jouent avec les algorithmes. Vous pouvez voir dans l'image ci-dessous comment le brouillard semble pointillé et bruyant.







Si vous avez PowerPoint (et vous en avez besoin, Google Docs ne peut pas traiter le fichier), vous pouvez vous rendre sur le site de NVIDIA et télécharger la présentation complète de 660 mégaoctets pour voir les vidéos par vous-même, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez consulter des versions plus petites et compressées sur le Twitter d'Aaron Lefohn, chercheur de Green Team. Vous pouvez également consulter cet article du blog de NVIDIA pour en savoir plus sur le path tracing en général.



HOTHARDWARE