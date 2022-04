Lancement des modèles GIGABYTE GeForce RTX 3090 Ti XTREME WATERFORCE et GAMING.



GIGABYTE lance sa gamme de cartes graphiques GeForce RTX 3090 Ti comprenant une XTREME WATERFORCE et deux modèles GAMING Series. GIGABYTE est l'une des rares marques à sortir une carte graphique GeForce RTX 3090 Ti à refroidissement liquide le jour du lancement. L'AORUS GeForce RTX 3090 Ti XTREME WATERFORCE dispose d'un système de refroidissement liquide tout-en-un, tout comme le COLORFUL GeForce RTX 3090 Ti Neptune, mais avec un radiateur plus grand de 360 mm. Les tubes du modèle XTREME WATERFORCE sont reliés à l'arrière, ce qui semble être une exclusivité de GIGABYTE. Outre le modèle XTREME WATERFORCE, GIGABYTE a également sorti deux modèles de la série GAMING. Les modèles MASTER, VISION et EAGLE n'ont pas encore été présentés.







AORUS GeForce RTX 3090 Ti XTREME WATERFORCE 24G







La carte graphique AORUS GeForce RTX™ 3090 Ti XTREME WATERFORCE 24G de GIGABYTE présente un nouveau design par rapport aux modèles RTX 3090 XTREME WATERFORCE. GIGABYTE a également fait évoluer le radiateur de 240 mm à 360 mm pour la version RTX 3090 Ti et a déplacé l'entrée et la sortie à l'arrière de la carte. Le nouvel emplacement de la tubulure devrait faciliter la gestion avec l'hypothèse d'un montage du radiateur à l'avant du châssis de bureau. La nouvelle carte graphique entièrement noire, le radiateur et les ventilateurs semblent être dépourvus d'éclairage RGB.



Caractéristiques :



- Cœurs RT de 2e génération,

- Cœurs Tensor de 3e génération,

- Propulsé par la GeForce RTX 3090 Ti,

- Intégré avec une interface mémoire de 24 Go GDDR6X 384 bits,

- Système de refroidissement tout-en-un WATERFORCE,

- Radiateur de 360 mm avec 3 ventilateurs de 120 mm,

- Plaque arrière en métal de protection,

- Garantie de 4 ans.



GIGABYTE GeForce RTX 3090 Ti GAMING OC 24G







Les modèles GAMING et GAMING OC utilisent une solution de refroidissement identique - le système de refroidissement WINDFORCE 3X. Malgré l'utilisation d'une E/S arrière à 2 slots, il s'agit d'une carte graphique à trois slots. Elle est dotée d'un double BIOS offrant aux utilisateurs deux modes de refroidissement, OC et Silent, qui fonctionnent tous deux de manière indépendante sans avoir besoin de logiciel. Sa plaque arrière en métal présente une finition brossée et miroir. La carte graphique est également équipée du système de refroidissement par écran de GIGABYTE qui permet à l'air de passer à travers le dissipateur thermique. Les ventilateurs de la carte graphique sont également dotés de la fonction Alternate Spinning qui permet de fluidifier le flux d'air et de réduire les turbulences et le bruit. Une chambre à vapeur est également utilisée en plus des caloducs en cuivre pour une dissipation efficace de la chaleur. Comme le modèle XTREME WATERFORCE, la série GAMING semble également dépourvue d'éclairage RGB.



Caractéristiques :



- Cœurs RT de 2e génération,

- Cœurs Tensor de 3e génération,

- Propulsé par GeForce RTX™ 3090 Ti,

- Intégré avec une interface mémoire de 24 Go GDDR6X 384 bits,

- Système de refroidissement WINDFORCE 3X avec ventilateurs tournant en alternance,

- Chambre à vapeur,

- Plaque arrière métallique de protection,

- Garantie de 4 ans.



Disponibilité et Prix



Les nouvelles cartes graphiques GIGABYTE GeForce RTX 3090 Ti Series sont disponibles sur Overclockers UK, voir les prix et les liens ci-dessous.



- AORUS GeForce RTX 3090 Ti XTREME WATERFORCE 24GB : 2 490.90 euros,

- GIGABYTE GeForce RTX 3090 Ti GAMING OC 24GB : 2 370.95 euros,

- GIGABYTE GeForce RTX 3090 Ti GAMING 24GB : 2 310.90 euros.



Pour plus d'informations :



- AORUS GeForce RTX 3090 Ti XTREME WATERFORCE 24GB : Cliquez ICI.

- GIGABYTE GeForce RTX 3090 Ti GAMING OC 24GB : Cliquez ICI.

- GIGABYTE GeForce RTX 3090 Ti GAMING 24GB : Cliquez ICI.



VORTEZ