Posté en embuscade, guettant l'ennemi et paré pour lancer l'attaque, l'ordinateur portable Alpha 15 est prêt pour embraser le monde du gaming. Avec un processeur mobile AMD Ryzen 7 5800H (Suivant version) de dernière génération et une carte graphique mobile Radeon RX 6600M travaillant de concert, l'ordinateur portable Alpha 15 satisfait toutes les envies possibles des joueurs. Son refroidissement exclusif Cooler Boost 5 permet au processeur et à la carte graphique de rester à bonne température et d'exprimer toutes leurs performances. Aussi, l'écran gaming à taux de rafraîchissement de 144 Hz assure des images d'une grande fluidité et aux détails précis, qui garantiront aux joueurs de ne jamais rien manquer pendant leurs parties. Prenez l'avantage avec l'ordinateur portable Alpha 15 et envolez-vous vers la victoire tel l'oiseau-tonnerre qui pare son châssis.



















GRIMPEZ LES MARCHES DU CLASSEMENT



Tout comme le légendaire oiseau-tonnerre volant dans le ciel, l'ordinateur portable Alpha 15 arbore un châssis métallique noir élégant, composé de matériaux de première qualité. L'Alpha 15 est le modèle idéal pour les personnes à la recherche d'un ordinateur portable robuste, discret et élégant. Il est temps de vous défaire de tous vos ennemis avec l'ordinateur portable Alpha 15 !



UN ORDINATEUR PORTABLE ÉQUIPÉ DES TECHNOLOGIES LES PLUS AVANCÉES



L'association d'un processeur AMD allant jusqu'à Ryzen™ 7 5800H Mobile gravé en 7 nm à une carte graphique mobile Radeon™ RX 6600M assurent à cet ordinateur portable des performances dignes d'un véritable ordinateur de bureau. Vous n'aurez jamais connu une expérience gaming et multimédia aussi immersive.



PERSONNALISEZ VOTRE STYLE



Personnalisez le rétroéclairage LED RGB du clavier grâce à la technologie Mystic Light trouvable dans le logiciel MSI Center.



UNE SORTIE DE VEILLE INSTANTANÉE AVEC MODERN STANDBY



La fonctionnalité Modern Standby permet d'instantanément sortir de veille, même profonde, et de redisposer de toutes les performances de l'ordinateur en moins d'une seconde pour ainsi rapidement retourner à vos jeux.



UN AFFICHAGE FLUIDE ET RÉALISTE



Les ordinateurs portables gaming MSI sont équipés d'écrans optimisés pour le jeu vidéo. Ils offrent en effet un taux de rafraîchissement élevé pour des images parfaitement fluides.



UN REFROIDISSEMENT RÉVOLUTIONNAIRE



Avec le système Cooler Boost 5, le CPU et le GPU disposent tous deux de solutions de refroidissement dédiées. Le diamètre des caloducs qui se chargent de les garder à bonne température à été élargi et une pâte thermique MSI exclusive a été utilisée pour assurer des performances de refroidissement optimales même dans les situations les plus extrêmes.



IMMERSION AUDIO TOTALE



Vivez une expérience audio fidèle et réaliste grâce à la norme Hi-Res. Celle-ci vous assure un son de qualité supérieure pour vous aider à vous immerger au cœur de votre jeu.



MSI CENTER



Le logiciel exclusif MSI Center vous aide à contrôler et à personnaliser votre ordinateur portable MSI comme vous l'entendez. Surveillez, ajustez et optimisez les paramètres de l’ordinateur par l’intermédiaire des fonctionnalités regroupées dans un système unifié. MSI Center offre une flexibilité maximum grâce à des nouvelles fonctions telles que Smart Image Finder, UI Skin Option et bien d'autres encore pour personnaliser vos préférences personnelles.



NOUVELLE NORME DE CONNEXION SANS-FIL



La nouvelle norme de connexion sans-fil Wi-Fi 6 802.11ax est trois fois plus rapide que la norme Wi-Fi 5 précédente. Elle assure ainsi une expérience de jeu et de streaming extrêmement rapide, ainsi que des communications ultrafluides. Préparez-vous à jouer en ligne dans les meilleures conditions qui soient !



Voici la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Il sera disponible en date du 07 avril 2022. Le prix sera de : 1 499.95 euros.



