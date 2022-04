SABRENT nous propose un nouveau SSD NVME : Le Rocket 4 PLUS 8 To.



Le lecteur SSD interne PCIe M.2 Extreme Performance Rocket 4 PLUS NVMe 4.0 Gen4 de Sabrent (SB-RKT4P-8TB) offre tous les avantages de la technologie des disques flash avec une interface PCIe Gen4.0 x4. Basé sur la mémoire flash TLC NAND, ses vitesses de performance peuvent atteindre jusqu'à 7100 Mo/s (lecture) et 6600 Mo/s (écriture) en utilisant une carte mère PCIe Gen4. En utilisant une carte mère PCIe Gen3, les vitesses atteignent jusqu'à 3400 Mo/s (lecture) et 3000 Mo/s (écriture). La consommation d'énergie est bien inférieure à celle des disques durs traditionnels, ce qui en fait la meilleure solution embarquée pour les nouveaux systèmes. Son prix est de 1 499 USD, soit près de 19 cents par Go.







Le SSD interne 8 To Rocket 4+ Nvme PCIe 4.0 M.2 2280 de Sabrent a été conçu en utilisant la norme PCIe 4.0 qui permet des vitesses allant jusqu'à 7100 Mo/s (lecture) et 6600 Mo/s (écriture), ce qui est nettement plus rapide que la norme PCIe 3.0. Note : Pour profiter de ces vitesses, une carte mère PCIe Gen4 est REQUISE. Sinon, la vitesse de la carte PCIe Gen 3 sera de 3500 Mo/s maximum. Lors de l'installation d'un SSD NVMe PCIe 4.0 directement sur une carte mère PCIe Gen4, un dissipateur thermique est nécessaire pour dissiper la chaleur générée par les niveaux de vitesse extrêmes du disque afin d'éviter l'étranglement thermique et de maximiser les performances.



Le Sabrent 8TB Rocket 4+ Nvme PCIe 4.0 M.2 2280 Internal SSD est rétrocompatible avec PCIe 3.0. En utilisant une carte mère PCIe Gen 3, l'utilisateur pourra atteindre des vitesses allant jusqu'à 3400 Mo/s (lecture) et 3000 Mo/s (écriture).



Caractéristiques :



- Interface NVMe M.2 PCIe Gen4 x4.

- Conforme à PCIe 4.0/NVMe 1.3.

- Prise en charge de la gestion de l'énergie pour APST/ASPM/L1.2.

- Prend en charge les commandes SMART et TRIM.

- Prend en charge l'interface ONFi 2.3, ONFi 3.0, ONFi 3.2 et ONFi 4.0.

- Nivellement d'usure avancé, gestion des mauvais blocs, code de correction d'erreur et surprovisionnement.

- Firmware évolutif.



Disponibilité et Prix



Il est déjà disponible sur AMAZON.COM, le prix est de : 1 999.99 Dollars.



THE GURU3D