SPC Gear présente le microphone haute-fidélité AXIS USB.



SPC Gear, le label gaming du fabricant européen SilentiumPC, lance une toute nouvelle gamme de microphones USB Streaming baptisée AXIS. L'AXIS est un microphone haute-fidélité polyvalent doté d'une technologie de directionnalité variable. Il est enfermé dans un cadre métallique durable et monté sur une base épaisse et stable. Les caractéristiques du microphone AXIS comprennent un bouton de réglage du volume d'enregistrement, un mini-jack de 3,5 mm pour la connexion d'un casque, un potentiomètre pour le réglage du volume, un bouton tactile de mise en sourdine et même un rétroéclairage RVB réglable. La caractéristique la plus marquante est la possibilité de régler la direction d'enregistrement, qui permet aux utilisateurs de choisir parmi quatre réglages de polarité : cardioïde, bidirectionnel, stéréo et omnidirectionnel. Il convient donc à diverses applications, comme le streaming, les jeux entre amis ou même l'enregistrement de podcasts avec plusieurs personnes dans la même pièce.







Pour de nombreuses personnes, l'apparence compte, même pour les microphones. Le rétroéclairage RVB permet aux utilisateurs d'adapter le microphone à la configuration spécifique de leur ordinateur. Il comprend six modes différents, avec des couleurs unies telles que le vert, le cyan, le bleu, le rose, le rouge, le jaune, et même un mode arc-en-ciel qui assure une transition fluide entre toutes les couleurs. Le bouton de mode de rétroéclairage est situé sur la partie inférieure du microphone, et pour les utilisateurs qui préfèrent se passer du rétroéclairage, il suffit de le maintenir pendant 3 secondes pour le désactiver complètement.











Une couleur et un design qui attirent le regard

Le microphone de diffusion en continu AXIS est également disponible en version Onyx White, ce qui vient compléter la série SPC Gear ONYX White de périphériques accrocheurs. Ce style unique combine le blanc, l'argent et les nuances de gris, et est conçu autour de la variété blanche rare de l'onyx, un minéral très séduisant et durable. Son esthétique saisissante en fait un complément idéal à toute configuration informatique au thème similaire, et se marie exceptionnellement bien avec les autres produits Onyx White de SPC Gear.



Réglages de polarité



Le microphone AXIS permet aux utilisateurs de changer facilement la direction de l'enregistrement. Le mode cardioïde isole automatiquement la voix du locuteur et atténue les bruits de fond. Il est idéal pour la diffusion en continu ou les discussions avec des amis pendant les jeux. Le mode stéréo permet aux utilisateurs de créer des enregistrements de haute qualité des sons d'instruments et des voix, en préservant leur profondeur et leur espace naturels. L'enregistrement bidirectionnel (avant et arrière) permet d'enregistrer la conversation entre deux haut-parleurs assis à l'opposé l'un de l'autre. Il existe également le mode omnidirectionnel, qui permet d'enregistrer facilement tous les sons environnants. Les utilisateurs peuvent passer d'un réglage de polarité à l'autre en appuyant sur le bouton de volume d'enregistrement, le mode sélectionné étant facilement identifiable grâce aux quatre LED situées sur le dessus du microphone.



Bouton tactile de coupure du son et réglage du volume



L'AXIS est équipé d'un bouton tactile de mise en sourdine intégré sur le dessus du microphone. L'emplacement pratique de ce bouton permet aux utilisateurs de couper rapidement le son du micro pendant les jeux, le travail ou les études sans avoir à chercher une touche de raccourci sur le clavier ou à réduire les applications ou les fenêtres. L'activation du mode silencieux est indiquée par une LED rouge sur le dessus du microphone. Il est également équipé d'un bouton de gain, permettant aux utilisateurs d'ajuster facilement le volume d'enregistrement chaque fois que nécessaire.



Panier anti-choc et filtre anti-pop



Un panier anti-chocs intégré réduit les vibrations de l'AXIS. Un filtre anti-pop en mousse situé à l'intérieur de la structure du microphone bloque également les bruits indésirables, tels que l'air en mouvement rapide ou la respiration. Ces caractéristiques clés permettent des enregistrements audio plus propres et sans distorsion.



Plug & Play



L'AXIS est un microphone de streaming USB Plug & Play. Il suffit de le brancher sur l'ordinateur à l'aide du câble USB fourni et les pilotes s'installent automatiquement. Les utilisateurs peuvent ainsi profiter d'un son enregistré de haute qualité en un rien de temps. Le microphone est compatible avec les systèmes d'exploitation Windows, Linux et macOS et ne nécessite aucun logiciel supplémentaire.



Disponibilité et Prix



Le SPC Gear AXIS et le SPC Gear AXIS Onyx White sont disponibles dès aujourd'hui avec un prix de : 109.90 euros.



