Lancement du SSD NVMe compatible PlayStation 5 de MSI SPATIUM M480 PLAY.



MSI lance le dernier né de sa série de SSD MSI SPATIUM, spécialement conçu pour la console PlayStation 5 : le SSD MSI SPATIUM M480 PLAY PCIe 4.0 NVMe. Ce SSD est construit avec une mémoire flash 3D NAND haute densité de grande qualité et le dernier contrôleur PCIe 4.0 offrant des vitesses allant jusqu'à 7000MB/s. Sur le MSI SPATIUM M480 PLAY, le dissipateur thermique en aluminium à double finition est conçu pour s'adapter sans problème à l'emplacement d'extension de stockage M.2 de la PlayStation 5. Le dissipateur améliore la dissipation de la chaleur pour soutenir les vitesses de transfert sur toutes les plateformes, non seulement sur la console PS5 mais aussi sur les applications de bureau et les ordinateurs portables. Le MSI SPATIUM M480 PLAY est également doté de technologies d'amélioration des performances, notamment un tampon de cache DRAM et un cache SLC.







Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Élargissement de la ludothèque sur la PlayStation 5







Le MSI SPATIUM M480 PLAY est le produit optimal pour le jeu sur console de la gamme SPATIUM avec quatre capacités de stockage - 500 Go, 1 To, 2 To et 4 To. Les joueurs de PlayStation®5, les créateurs de contenu et les joueurs sur PC bénéficient ainsi de performances de stockage de niveau supérieur. L'extension du dispositif de stockage sur la PS5™ est une mise à niveau simple qui permet des temps de sauvegarde et de chargement ultrarapides pour les fichiers de jeu volumineux.







La conformité aux normes PCIe Gen 4 et NVMe 1.4 permet d'atteindre des vitesses de transfert extrêmes allant jusqu'à 7000 Mo/sec en lecture séquentielle et 6800 Mo/sec en écriture séquentielle. Le dissipateur thermique en aluminium à double finition dissipe efficacement la chaleur, permettant au M480 de maintenir des performances maximales en cas de charges de travail importantes. Le MSI SPATIUM M480 PLAY prend en charge une gamme complète de fonctions de correction des erreurs de données, notamment LPDC ECC et E2E Data Protection, offrant un TBW (Terabytes Written) élevé pour une excellente durabilité et longévité, avec une garantie limitée de 5 ans.



Spécifications



- Nom du modèle : PLAY SPATIUM M480 PCIe 4.0 NVMe M.2,

- Capacités : 500 Go, 1 To, 2 To, 4 To,

- Contrôleur : Phison E18.



Cache DRAM :



- 500 Go : 512 Mo DDR4,

- 1 TO : 1 GO DE DDR4,

- 2 TO : 2 GO DDR4,

- 4 TO : 2 GO DDR4.



Lecture/écriture séquentielle :



- 500 Go : 6500/2850 Mo/s,

- 1 To : 7000/5500 Mo/s,

- 2 To : 7000/6800 Mo/s,

- 4 To : 7000/6800 Mo/s.



TBW :



- 500 Go : 350,

- 1 To : 700,

- 2 To : 1400,

- 4 To : 3000.



Garantie limitée : 5 ans ou la couverture pour le TBW maximum comme indiqué, selon la première éventualité.



Pour plus d'informations sur le SPATIUM M480 PLAY de MSI, veuillez consulter le site MSI.com.



