Dell lance un moniteur USB-C incurvé de 34 pouces.



Dell n'en finit plus de lancer de nouveaux modèles d'écrans cette année et son dernier-né est un modèle incurvé de 34 pouces orienté vers le bureau et offrant une résolution de 3440x1440. Le S3423DWC, comme son nom l'indique, est doté d'une dalle VA avec une luminosité de 300 cd/m², un rapport de contraste de 3000:1 et une gamme de couleurs capable de couvrir 99 % de l'espace colorimétrique sRGB. Bien qu'il s'agisse d'un écran destiné au bureau, la bonne nouvelle est qu'il a une fréquence de rafraîchissement de 100 Hz et un temps de réponse de 4 ms, ce qui est assez inhabituel pour son marché cible. AMD FreeSync est également pris en charge, bien qu'il n'y ait aucune mention de la gamme de fréquences.















Sur le plan de la connectivité, le principal argument de vente est son port USB-C unique, qui prend également en charge le mode Alt DP 1.4 ainsi que le mode PD USB jusqu'à 65 W. Il dispose en outre de deux ports HDMI 2.0, d'une entrée USB 3.2 Gen 1 Type-B et de deux ports USB 3.2 Gen 1 Type-A, dont l'un peut fournir une puissance de 10 W pour la charge. Grâce aux deux entrées USB, l'écran peut fonctionner comme un KVM et il prend également en charge les fonctions Picture-by-Picture et Picture-in-Picture lorsque plus d'une entrée est utilisée. Dell a également intégré une paire de haut-parleurs de 5 W, mais il semble que l'entrée audio se fasse uniquement via HDMI ou USB, car la prise jack de 3,5 mm située à l'arrière de l'écran ne sert apparemment qu'à la sortie audio. Le support est réglable en hauteur, mais comme il s'agit d'un écran ultra-large, il ne peut pas être pivoté. Dell affirme que le plastique utilisé contient au moins 25 % de matériaux recyclés.



Disponibilité et Prix



Le S3423DWC est disponible dès à présent dans la région APAC, mais le prix de détail aux États-Unis et en Europe devrait se situer autour de 689 euros lorsqu'il y sera lancé.



TECHPOWERUP