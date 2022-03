La prochaine mise à jour du Patch Tuesday de Microsoft corrige les erreurs BSOD de DirectX, mais vous ne devez pas attendre.



Le redoutable écran bleu de la mort, ou BSOD, a été le fléau de tous les utilisateurs de Windows depuis chaque génération du système d'exploitation. Avec chaque nouvelle version de Windows, Microsoft a affirmé qu'il y aurait moins ou pas d'écrans bleus. Mais la société a rarement eu raison. Même la Xbox n'a pas été épargnée par les écrans bleus, comme on l'a vu lors d'une démonstration de la version de Forza au CES.







Selon un post de support Microsoft Windows, la version 22000.593 comprendra plusieurs corrections, dont une résolution des écrans bleus liés à DirectX. Souvent attribué aux pilotes d'affichage, l'un des écrans bleus les plus courants est étiqueté "0xD1, DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL". La plupart des solutions de dépannage pour résoudre ce problème suggèrent de mettre à jour ou même de déclasser les pilotes de cartes graphiques, ce qui est logique quand on voit qu'il s'agit d'un composant du noyau basé sur DirectX. Cependant, cette mise à jour inclut la phrase exacte "Répond à une erreur d'arrêt (0xD1, DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL) dans le composant noyau DirectX". Donc, les fabricants de logiciels de pilotes, réjouissez-vous ! Tous ces BSODs ne sont peut-être pas votre faute après tout !







C'est loin d'être la seule mise à jour, cependant. Il y a également un article qui traite d'une faille de sécurité connue avec LSASS, dont il a été question dans cet article sur Windows Defender. Des correctifs sont également prévus pour de nombreux bogues apparemment bénins, comme l'impossibilité d'effectuer des recherches dans le panneau des paramètres des widgets et le plantage du processus SystemSettings.exe. Il y a également un bogue connu dans l'indexeur de recherche de Windows qui l'empêche d'indexer les e-mails hors ligne dans Outlook, qui devrait également être corrigé.







Bien que la prochaine mise à jour importante du patch Tuesday soit prévue pour le 5 avril, si vous êtes impatient ou si vous voyez trop d'écrans bleus, vous pouvez vous inscrire au programme Windows Insider pour l'obtenir plus tôt. Cela vous permettra d'utiliser la mise à jour de Windows pour accéder à cette version avant la date prévue. Pour l'instant, ce correctif ne sera disponible que pour Windows 11, donc les utilisateurs de Windows 10 n'ont pas besoin de s'inscrire.



