ZOTAC Gaming dévoile la série GeForce RTX 3090 Ti.



ZOTAC Technology Limited, un fabricant mondial d'innovation, est fier d'annoncer l'arrivée de la nouvelle série phare de la gamme ZOTAC GAMING GeForce RTX 30. ZOTAC GAMING dévoile la GeForce RTX 3090 Ti AMP Extreme Holo qui réunit le nouveau nec plus ultra avec des performances colossales inégalées. Conçue pour les joueurs, les créateurs de contenu et les scientifiques les plus exigeants, la GeForce RTX 3090 Ti dispose d'un nombre record de 10 752 cœurs CUDA, et affiche une puissance de 78 RT TFLOPs, 40 Shader TFLOPs et 320 Tensor TFLOPs. Il est également équipé de 24 Go de mémoire GDDR6X 21 Gbps, la plus rapide du marché, offrant une bande passante de 1 To/s, et de nouvelles fonctions d'IA de pointe, dont les technologies NVIDIA DLSS, NVIDIA Reflex et NVIDIA Broadcast.







Utilisant le système de refroidissement IceStorm 2.0, iconique et robuste, l'AMP Extreme Holo est construit pour offrir les performances de refroidissement les plus puissantes. Les trois ventilateurs de 100 mm avec un design à 11 pales garantissent le flux d'air le plus frais possible, tandis qu'un flux d'air à passage direct permet une meilleure dissipation de la chaleur pour un maximum de bruit et de performance thermique. Un énorme dissipateur thermique en aluminium, dont l'épaisseur a été augmentée de 20 %, entoure entièrement les 8 caloducs en cuivre, associés à une chambre à vapeur pour assurer une couverture complète de la surface du GPU et transférer efficacement la chaleur générée par les cœurs vers le dissipateur thermique.







De plus, la 3090 Ti AMP Extreme Holo est la première carte graphique ZOTAC GAMING à être équipée du tout nouveau connecteur d'alimentation PCIe Gen5 12+4 broches, permettant de délivrer plus de puissance avec un seul câble. Elle est également construite pour une stabilité inégalée avec les 18+3 phases d'alimentation répartissant la charge afin qu'aucune phase d'alimentation ne soit surchargée et n'accumule trop de chaleur.







Les utilisateurs peuvent profiter de la fonction Dual BIOS de ZOTAC GAMING FireStorm Utility pour basculer entre QUIET pour un fonctionnement plus silencieux et AMPLIFY pour des températures plus fraîches. Le design primé HoloBlack de l'AMP Extreme Holo embrasse une finition holographique irisée qui permet aux chemins d'éclairage dynamiques SPECTRA 2.0 RGB d'être émis en dessous. Ce design exclusif fera passer votre configuration PC au niveau supérieur.



TECHPOWERUP