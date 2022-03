ROCCAT lance la souris de jeu ergonomique Kone XP.



ROCCAT, la marque de périphériques de jeu pour PC de Turtle Beach Corporation, a annoncé aujourd'hui la disponibilité au détail de sa toute nouvelle souris de jeu ergonomique Kone XP pour PC. Déjà vénérée pour l'ergonomie parfaite de la Kone, la nouvelle souris Kone XP de ROCCAT associe la forme emblématique de la marque à 15 boutons et 29 fonctions assignables, ce qui en fait l'une des souris de jeu pour PC les plus personnalisables du marché, parfaite pour les joueurs qui s'adonnent à divers types de jeux.







Les joueurs PC hardcore apprécieront les caractéristiques de performance de la Kone XP, comme le capteur Owl-Eye 19K DPI de ROCCAT et les commutateurs optiques Titan ridiculement rapides, tandis que les patins de souris PFTE purs traités thermiquement et le câble PhantomFlex procurent une sensation de quasi-sans fil pour une navigation fluide sur les bureaux. Pour les joueurs PC qui aiment l'éclairage RVB, le Kone XP de ROCCAT porte une fois de plus l'éclairage périphérique à de nouveaux sommets et est sûr de se démarquer sur n'importe quel bureau avec plus de 20 LED et la nouvelle roue Krystal 4D transparente.







La conception multi-boutons de la Kone XP, ainsi que son ergonomie révisée, son poids réduit et son confort général, séduiront les fans de la Kone AIMO Remastered de ROCCAT, ainsi que les joueurs sur PC qui jouent à une gamme de jeux de différents genres. La souris Kone XP possède le plus grand nombre de boutons de toutes les souris de sa gamme de prix. Elle possède 15 boutons, avec 29 fonctionnalités différentes grâce à la technologie Easy-Shift[+] de ROCCAT - parfaite pour les jeux de stratégie et les MMO tels que Lost Ark ou Elden Ring, récemment sortis. Les commutateurs optiques Titan ridiculement rapides du Kone XP se trouvent sous les boutons de clic gauche et droit, offrant un clic réactif avec une activation incroyablement rapide pour une vitesse et une précision inégalées. L'interrupteur optique Titan est deux fois plus rapide qu'un interrupteur mécanique et deux fois plus durable, avec une vitesse d'actionnement de 0,2 ms pour un maximum de 70 millions de clics. Le Kone XP permet également de personnaliser le temps de rebond, ce qui est essentiel pour les clics glissés, ce qui en fait un excellent compagnon pour Minecraft.







Avec les 22 LED, les 8 pipelines de lumière et la coque translucide du Kone XP, ROCCAT réinvente une fois de plus l'éclairage RVB. La coque translucide du Kone XP met en scène le moteur d'éclairage et l'écosystème AIMO de ROCCAT, qui se synchronise avec d'autres produits ROCCAT compatibles avec AIMO, comme le clavier à membrane Magma ou les Vulcans primés. AIMO produit des affichages lumineux éclatants en 16,8 millions de couleurs dès la sortie de la boîte, sans nécessiter de configuration approfondie. Le Kone XP est également doté de l'innovante molette Krystal 4D de ROCCAT, qui diffuse l'éclairage RVB à travers son design transparent fumé pour produire un effet lumineux unique. En plus des fonctions typiques de clic et de défilement verticaux, la molette 4D Krystal offre également des entrées latérales gauche et droite, ainsi que la sensation tactile satisfaisante du "clic" de ROCCAT.



Au cœur du Kone XP PC gamers se trouve le capteur optique Owl-Eye 19K DPI de ROCCAT (basé sur le PAW3370 de PixArt). Le capteur Owl-Eye suit les mouvements de la souris avec une grande précision pour une exactitude extrême dans le jeu et est personnalisable via la suite logicielle Swarm de ROCCAT. La Kone XP est également équipée du câble PhantomFlex de ROCCAT et de patins PTFE traités thermiquement pour une sensation de souris sans fil. Flexible, souple et léger, le câble ne s'accroche pas et ne s'emmêle pas, et le traitement thermique supplémentaire des glissières permet à la souris de glisser en douceur sur les bureaux.



La souris de jeu Kone XP PC fait également partie d'une liste sélective de produits supportant l'analyseur Reflex de NVIDIA. Les écrans NVIDIA G-SYNC équipés de Reflex disposent du premier et unique analyseur de latence système au monde qui détecte les clics provenant des souris de jeu et mesure le temps de changement des pixels qui en résultent (éclair d'arme) à l'écran. En utilisant la souris Kone XP de ROCCAT avec un écran NVIDIA G-SYNC équipé de Reflex, les joueurs peuvent mesurer et améliorer la latence de l'ensemble des périphériques et du système de bout en bout.



Disponibilité et Prix



La toute nouvelle souris de jeu Kone XP de ROCCAT est disponible dès aujourd'hui chez les détaillants participants du monde entier au prix de 89.99 Dollars.



