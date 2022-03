FSP annonce des alimentations pour jeux ATX Bronze.



FSP vient de sortir les derniers PSU à efficacité Bronze. Quatre modèles comprennent une tension d'entrée de 230 V et mondiale ; les puissances sont de 750 W/850 W. L'alimentation en bronze de FSP offre diverses options allant de faibles puissances comme 300 W à des puissances élevées comme 850 W. Quels que soient les besoins en énergie de vos appareils, FSP peut répondre à tous vos besoins.







Comme les exigences matérielles des composants informatiques et les spécifications des jeux sont de plus en plus élevées, la consommation d'énergie des CPU et GPU augmente récemment, et les PSU doivent suivre le rythme et fournir suffisamment d'énergie au système. Les alimentations FSP750/850-50AAC et FSP750/850-51AAC publiées par FSP sont non seulement conformes à la réglementation Intel PSDG ATX 12V V2.52, mais leur efficacité atteint le niveau 80 PLUS Bronze. Une seule unité +12 V peut fournir une électricité plus stable et pure qui peut supporter des cartes graphiques haut de gamme comme la NVIDIA RTX 3080. Le ventilateur à palier lisse de 12 cm peut fournir une efficacité de refroidissement élevée de plus de 88 % et maintenir un environnement silencieux. Il s'agit d'une nouvelle option de PSU avec une efficacité de bronze pour les joueurs d'entrée de gamme.



Les FSP750/850-50AAC et FSP750/850-51AA sont conformes à la dernière certification de la réglementation sur la sécurité 62368. De multiples mécanismes de protection des circuits sont fournis, tels que la protection contre les surintensités (OCP), la protection contre les surtensions (OVP), la protection contre les courts-circuits (SCP), la protection contre les surpuissances (OPP) et la protection contre les surchauffes (OTP). Cela permet aux joueurs de profiter de leur divertissement sans se soucier des conditions anormales de l'équipement dues à une alimentation insuffisante.



FSP750/850-50AAC



- Efficacité 80 PLUS Bronze,

- Prend en charge les tensions d'entrée mondiales 100 Vac - 240 Vac,

- Le PFC actif fournit une correction du facteur de puissance allant jusqu'à 0,99,

- Forward et D2D pour offrir des performances et une efficacité élevées,

- Certification des règlements de sécurité nationaux : CB 62368, CB 60950, CE, TUV, CUL, FCC.



FSP750/850-51AAC



- Efficacité 80 PLUS 230 V EU Bronze,

- Tension d'entrée 180 Vac - 264 Vac,

- Le PFC actif fournit une correction du facteur de puissance de 0,99,

- Forward et D2D pour offrir des performances et une efficacité élevées,

- Certifications de la réglementation nationale en matière de sécurité : CB 62368, CB 60950, CE, TUV, UKCA.



TECHPOWERUP