G.Skill annonce un kit de mémoire DDR5-6000 CL30 de 64 Go (32 Go x2).



G.SKILL International Enterprise Co., Ltd, premier fabricant mondial de mémoires et de périphériques de jeu aux performances extrêmes, a le plaisir d'annoncer le lancement d'un kit de mémoire DDR5-6000 CL30 de 64 Go (32 Go x2) overclocké de haute capacité et à très faible latence, de la famille Trident Z5, conçu pour les derniers processeurs de bureau Intel Core de 12e génération et la carte mère Intel Z690 chipset.







En tant que leader dans le développement de produits de mémoire de haute performance, G.SKILL lance un tout nouveau kit de mémoire bicanal de haute capacité et à latence ultra-faible, avec une capacité de 64 Go (32 Go x2) en kit DDR5-6000 CL30-40-40-96. Utilisant uniquement les meilleurs composants de mémoire de sa catégorie pour atteindre des vitesses élevées avec une capacité de module de 32 Go, cette spécification de mémoire overclockée extrême représente la prochaine étape en matière de performances DDR5 haute capacité. La capture d'écran ci-dessous montre ce kit de mémoire validé avec le processeur Intel Core i7-12700K et la carte mère ASUS ROG Maximus Z690 Hero.







Prix Red Dot Design 2022



Les toutes nouvelles séries de mémoires Trident Z5 RGB et Ripjaws S5 DDR5 sont les fiers récipiendaires du Red Dot Award : Product Design 2022 pour leur conception exceptionnelle et innovante. Les deux séries de mémoires DDR5 ont dépassé les critères stricts et les attentes du panel de jurés dans neuf domaines des normes de produits.



La spécification de mémoire DDR5-6000 CL30 64 Go (32 Go x2) de la série Trident Z5 RGB sera disponible en 2022 Q2 via les partenaires de distribution mondiaux de G.SKILL.



