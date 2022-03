MSI nous propose un nouvel écran PC : Le Modern MD241P Ultramarine.



Le bleu outremer est une couleur réservée à la personne ou à l'œuvre d'art la plus importante du 17e siècle. Les couleurs sont partout autour de nous, et à chaque instant de la journée. Le bleu outremer vous apporte une idée, un sentiment et une émotion uniques.



















Support réglable



Avec le support réglable en quatre positions, vous pouvez toujours ajuster votre façon de voir et votre façon de travailler. Trouvez la position la plus confortable pour vous.



Montage sans outil



Le montage et le démontage sans outils des moniteurs de la série Modern MD241 offrent non seulement une expérience utilisateur des plus pratiques, mais prennent également en charge la norme VESA de la manière la plus rapide lorsque vous les fixez au mur à la maison ou au bureau.



Connexion de type C



La connexion USB Type-C intégrée vous permet de connecter et de charger vos appareils sans effort.



Deux sources prises en charge pour vos différents appareils d'apprentissage



Apprenez avec un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable avec la série Modern MD241P, sans aucun problème. Avec un port HDMI et un port USB de type C, il conserve la flexibilité avec deux sources pour vos différents appareils.



Panneau IPS



Optimisez instantanément les couleurs et la luminosité de l'écran pour que vous puissiez profiter au mieux de chaque détail tout en créant vos propres vidéos en ligne.



Haut-parleurs intégrés



Grâce aux deux haut-parleurs intégrés, les utilisateurs ont pu écouter des fichiers audio, assister à des conférences en ligne ou monter des vidéos à tout moment sans avoir à transporter un haut-parleur externe ou à porter un casque.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Il sera disponible en date du 11 mai 2022. Le prix sera de : 219.95 euros.



MSI