CANON nous propose une nouvelle imprimante : La PIXMA G7050.



4-en-1, l'imprimante Canon PIXMA G7050 démontre tout son potentiel à domicile ou pour les petites entreprises. Elle dispose de l'impression, de la numérisation et de la copie et intègre des réservoirs d'encre rechargeables à haut rendement pour répondre à toutes vos attentes.











Qualité, haut rendement et faible coût par page



Imprimez, numérisez, copiez et télécopiez à partir d'un modèle élégant qui améliore la disponibilité grâce à la capacité de 350 feuilles de papier ordinaire, l'impression recto/verso automatique et le chargeur automatique de documents de 35 feuilles. Imprimez jusqu'à 18.000 pages avec 3 bouteilles d'encre ou 7700 pages avec un jeu de couleurs* pour une qualité supérieure à faible coût.



Polyvalence efficace



Avec des fonctionnalités 4-en-1, un écran LCD monochrome de 2 lignes et un CAD d'une capacité de 35 feuilles pour la copie et la numérisation, ce modèle pratique et compact est idéal pour les entrepreneurs qui débutent ou les petites entreprises à forte activité.



Productivité décuplée



Imprimez jusqu'à 18.000 pages avec 3 bouteilles d'encre noire (7700 pages avec un jeu de couleurs1) et travaillez sans interruption grâce à l'impression recto/verso automatique et la capacité de 350 feuilles avec double alimentation.



Connectivité locale et sans fil



Utilisez la connexion sans fil et prenez le contrôle avec l'application Canon PRINT. Imprimez avec AirPrint (iOS), Mopria (Android) et Windows 10 Mobile ou connectez-vous via Ethernet.



Restez professionnel



Obtenez des résultats de qualité professionnelle avec des vitesses d'impression rapides et une encre noire pigmentée pour un texte parfaitement net. Imprimez des photos sans marge éclatantes jusqu'au format A4 avec les encres couleur.



Gestion et contrôle



Bénéficiez d'un contrôle total en surveillant à distance les niveaux d'encre, l'utilisation et l'état grâce à des outils de gestion à distance.



Voici la fiche technique :







Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Elle sera disponible en date du 04 avril 2022. Le prix sera de : 527.99 euros.



