Les processeurs AMD Ryzen 7000 Series pourraient consommer jusqu'à 170W, selon les rumeurs.



AMD a déclaré que la prochaine génération d'ordinateurs de bureau Ryzen sera publiée au cours du second semestre de cette année. Greymon55, un serial leaker sur Twitter qui a l'habitude de faire des prédictions précises, pense que le composant 16C32T, dont le nom de code est "Raphael" et qui est officiellement connu sous le nom de Ryzen 7000 Series, consommerait jusqu'à 170W.







Le TDP de 170 W est nettement supérieur au TDP de 105 W attribué au Ryzen 9 5950X de la génération actuelle, qui utilise également une architecture 16C32T. Étant donné que Raphael est construit sur la technologie 5 nm, qui permet d'économiser de l'énergie et de l'espace, ce résultat est en contradiction avec la puissance par cœur plus limitée que l'on voit souvent lorsque l'on descend dans les nœuds. Cela ne veut pas dire que 170W n'est pas correct ou réaliste. AMD passe à un boîtier LGA1718 plus compliqué avec le support de DDR5 et PCIe Gen 5, et il est tout à fait possible qu'AMD veuille extraire le maximum de performance en soulevant le couvercle de l'enveloppe de puissance ; Ryzen 7000 Series Raphael se disputera la suprématie des ordinateurs de bureau grand public en 2022 contre Intel 13ᵉ Gen Core 'Raptor Lake'.



Les utilisateurs peuvent choisir de faire une mise à jour afin de modifier leur refroidissement pour compenser le TDP plus élevé. Le refroidissement à l'eau ou des dissipateurs à air plus grands sont la voie à suivre pour atteindre ce niveau, que nous avons vu Intel en mode Maximum Turbo Power sur les processeurs premium depuis un certain temps. Selon la même source, le prochain CPU 12C24T de la série Ryzen 7000 conserverait le TDP actuel de 105W.



