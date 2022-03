EVGA lance les cartes graphiques GeForce RTX 3090 Ti FTW3.



La GeForce RTX 3090 Ti d'EVGA est d'une puissance colossale dans tous les domaines imaginables, vous offrant un tout nouveau niveau de performance en résolution 8K. Elle est alimentée par l'architecture NVIDIA Ampere, qui double les performances de ray tracing et d'IA avec des RT Cores, Tensor Cores et de nouveaux multiprocesseurs de streaming améliorés. Associée aux dernières solutions de refroidissement, notamment la plaque thermique Vapor Chamber, le refroidissement par 3,5 slots et le contrôle total avec le logiciel EVGA Precision X1, la série EVGA GeForce RTX 3090 Ti FTW3 redéfinit la définition de la performance ultime.















Conçu pour les joueurs, les créateurs de contenu et les scientifiques les plus exigeants, le GeForce RTX 3090 Ti FTW3 Series d'EVGA comporte un nombre record de 10 752 cœurs CUDA et affiche une puissance de 78 RT-TFLOPs, 40 Shader-TFLOPs et 320 Tensor-TFLOPs. Et il est équipé de 24 Go de mémoire GDDR6X 21 Gbps la plus rapide, offrant une bande passante mémoire de 1 To/s.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP