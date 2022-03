WaterCool annonce la plaque arrière active Heatkiller eBC pour les cartes graphiques EVGA GA102 FTW3.



Avec le HEATKILLER V eBC - plaque arrière active pour les cartes graphiques RTX 3080/3090 EVGA FTW3, le fabricant allemand de systèmes de refroidissement liquide de haute qualité présente son interprétation d'une plaque arrière active. La conception en cuivre massif de la plaque arrière est un argument de vente unique. La grande surface garantit une excellente performance, en particulier pour les températures des points chauds dans les zones du processeur de la carte graphique, de la VRAM et des convertisseurs de tension. Les canaux de refroidissement ont été disposés de manière à assurer un refroidissement actif de tous les composants concernés.











La borne de connexion a été modifiée pour relier le refroidisseur de la carte graphique directement à la plaque arrière. Non seulement cela a un aspect plus propre, mais cela permet également un flux parallèle, ce qui augmente le débit tout en réduisant la résistance au flux. Pour obtenir la meilleure performance de refroidissement possible, le rapport de flux entre la plaque arrière active et le refroidisseur de la carte graphique a été optimisé pendant le développement en effectuant d'innombrables tests. L'assemblage se fait en deux étapes simples. La plaque arrière active et le refroidisseur de la carte graphique sont d'abord montés, puis les deux sont reliés par la nouvelle borne de connexion.











Les caractéristiques les plus importantes de la plaque arrière de l'eBC actif en bref :



- Plaque arrière en cuivre massif,

- Borne de raccordement modifiée,

- Flux parallèle,

- Montage facile,

- Éclairage aRGB à haute luminosité.



Afin de présenter la plaque arrière active sous son meilleur jour, les nouvelles LEDs High-Luminous de WATERCOOL sont utilisées. Ces LEDs fournissent une illumination uniforme avec des couleurs brillantes.



Disponibilité et Prix



La plaque arrière active est disponible dès maintenant à partir de 159.95 euros dans notre magasin WATERCOOL et sera bientôt disponible chez certains détaillants.



TECHPOWERUP