MSI publie des mises à jour du BIOS des cartes mères de la série 600 pour libérer l'i9-12900KS.



Intel a fait de gros efforts pour prouver ses capacités en tant que leader du marché en sortant le dernier processeur Intel Core i9-12900KS pour les joueurs Alpha DIY et les passionnés de l'extrême qui recherchent les meilleures performances de jeu. Ce processeur en édition spéciale est basé sur la robuste architecture Intel Core i9-12900K, un processeur halo offrant encore plus de performances avec des vitesses d'horloge et une limite de puissance accrues.







Les cartes mères actuelles de la série 600 de MSI supportent nativement le processeur Intel Core i9-12900KS, mais si vous voulez libérer encore plus de performances, MSI fournit le BIOS dédié pour ce monstre gourmand en énergie. Actuellement, vous pouvez trouver le BIOS dédié pour certaines cartes mères Z690, MSI va sortir plus de cartes mères de la série 600 en permanence.



Il est évident que la fréquence extrême à long terme n'est pas une performance facile à atteindre. Pour garantir les performances maximales libérées, nous vous recommandons fortement de choisir les cartes mères de la série MEG Z690 de MSI pour correspondre au puissant processeur Intel Core i9-12900KS. Les cartes mères de la série MEG Z690 présentent de multiples facteurs essentiels pour libérer les performances maximales : une conception d'alimentation directe extrême, une excellente dissipation de la chaleur et un grand potentiel d'overclocking.



MSI s'engage à offrir aux joueurs et aux créateurs les meilleures expériences. C'est pourquoi la mise à jour du BIOS est toujours une bonne chose pour la plupart des utilisateurs. Pour nos utilisateurs, MSI continuera à mettre à jour les dernières nouvelles. Veuillez suivre les responsables de MSI et vérifier les pages produits pour les mises à jour du BIOS.



TECHPOWERUP