Le Groupe Team lance la mémoire ELITE SO-DIMM DDR5.



TEAMGROUP mène l'évolution de la DDR5 grâce à ses capacités de R&D de pointe. En plus du marché des mémoires de jeu DDR5 overclockées, la société a jeté son dévolu sur le marché en plein essor des ordinateurs portables, à l'heure où le travail à distance et mobile se développe. Aujourd'hui, TEAMGROUP a lancé la mémoire standard DDR5 ELITE SO-DIMM, qui fonctionne à la toute nouvelle vitesse d'horloge ultra-haute de 4 800 MHz et est disponible en kits simple et double canal. La mémoire ELITE SO-DIMM DDR5 Standard est le choix idéal pour les utilisateurs d'ordinateurs portables à la recherche d'une mise à niveau impressionnante de leurs performances sans problème.







La mémoire ELITE SO-DIMM DDR5 de TEAMGROUP fonctionne à la fréquence standard de la mémoire DDR5, soit 4 800 MHz, ce qui est jusqu'à 50 % supérieur à la fréquence maximale de 3 200 MHz de la DDR4. De plus, la tension de fonctionnement standard de la DDR5 est de 1,1 V, une réduction par rapport aux 1,2 V de la DDR4 qui permet de réduire considérablement la consommation d'énergie et de prolonger les temps de veille des ordinateurs portables. Ces améliorations majeures en termes de performances et d'efficacité énergétique augmentent considérablement le confort d'utilisation des ordinateurs portables en déplacement.



La DDR5 a également une longueur de rafale deux fois supérieure à celle de la DDR4, ce qui augmente considérablement la quantité de données accessibles en une seule rafale. En outre, la DDR5 est équipée de la commande unique Same-Bank Refresh, qui permet le traitement simultané de données dans plusieurs banques. La mise à niveau de votre ordinateur portable vers la mémoire DDR5 augmentera considérablement l'efficacité opérationnelle et les performances de stockage, répondant ainsi pleinement à vos besoins multitâches.







TEAMGROUP propose une gamme complète de spécifications pour sa mémoire ELITE SO-DIMM DDR5 afin de répondre à une variété de configurations d'ordinateurs portables et de besoins des utilisateurs, y compris des capacités allant de 8 à 32 Go dans des kits à simple et double canal. La mémoire ELITE SO-DIMM DDR5 sera d'abord disponible sur Amazon et Newegg en Amérique du Nord à la mi-avril 2022. TEAMGROUP prévoit de faire en sorte que la mémoire SO-DIMM DDR5 ELITE prenne en charge la plateforme Intel NUC, les cartes mères Mini-ITX et d'autres mini-PC à l'avenir, élargissant ainsi le marché des applications de mémoire SO-DIMM avec des vitesses d'horloge ultra rapides, des fonctions d'économie d'énergie et des performances très stables.



