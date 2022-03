MSI annonce ses GeForce RTX 3090 Ti custom

MSI, fabricant parmi les leaders dans le secteur du hardware pour joueurs et utilisateurs exigeants, annonce de nouvelles cartes graphiques propulsées par le nouveau GPU GeForce® RTX™ 3090 Ti de NVIDIA®. Les SUPRIM, GAMING TRIO et BLACK TRIO constituent la proposition de cartes graphiques MSI GeForce RTX 3090 Ti. Elles incarnent les cartes les plus puissantes de la gamme MSI GeForce RTX 30. Reprenant les marques de fabrique de MSI, toutes ces nouvelles cartes graphiques embarquent un excellent système de refroidissement, des circuits imprimés à la conception optimisée sans oublier des composants dernier cri. Conçue pour les joueurs, les créateurs de contenu et les data scientists les plus exigeants, la GeForce RTX 3090 Ti établit un nouveau record de 10 752 cœurs CUDA et peut se targuer d'une puissance de 78 RT-TFLOP, 40 Shader-TFLOP et 320 Tensor-TFLOP. Cette dernière est également munie de 24 Go de mémoire GDDR6X à 21 Gbit/s, délivrant jusqu’à 1 To/s de bande passante mémoire. Propulsée par l'architecture Ampere de NVIDIA, la GeForce RTX 3090 Ti offre des améliorations significatives en termes de performances et de fidélité avec des fonctionnalités acclamées telles que : le ray tracing, l'IA qui propulse les performances du DLSS de NVIDIA (NVIDIA DLSS performance-boosting AI) ou encore NVIDIA Reflex, qui réduit les temps de latence. La nouvelle GeForce RTX 3090 Ti offre des fréquences véloces pour la mémoire et dispose d'un connecteur d'alimentation au standard PCIe Gen 5. Celui-ci, doté de 16 broches, participe à délivrer jusqu'à 600 watts de puissance à la carte pour des performances exceptionnelles tant dans les jeux que les applications exigeantes.



GAMME SUPRIM Construites autour de la GeForce RTX 3090 Ti, les cartes SUPRIM sont conçues pour la performance, l'efficacité et le prestige. Bénéficiant du système TRI FROZR 2S, le système de refroidissement MSI le plus avancé, la chaleur est efficacement dissipée depuis les éléments les plus critiques de la carte grâce à une plaque de base en cuivre, laquelle est reliée par un maximum de 8 caloducs à des ailettes de radiateur idéalement optimisées pour le flux d'air sans oublier l'ensemble de ventilateurs TORX FAN 4.0. Le RGB et ses millions de couleurs s'illuminera selon des options d'éclairage dynamique personnalisables. Enfin, avec le Dual BIOS, les utilisateurs peuvent rapidement opter pour de faibles nuisances sonores ou pour des performances supplémentaires grâce à un simple interrupteur.



GAMME GAMING TRIO La nouvelle série MSI GAMING TRIO hérite de nombreuses fonctionnalités éprouvées de la gamme, tout en conservant un excellent équilibre entre performances, refroidissement et faibles nuisances sonores. L'excellente conception thermique du TRI FROZR 2 assure la maîtrise de la consommation d'énergie de la GeForce RTX 3090 Ti. La conception des ventilateurs TORX Fan 4.0, avec des pales jointes deux à deux focalise le flux d’air vers le radiateur. Une grande plaque de base en cuivre assure une dissipation optimisée de la chaleur qui s'étend à la VRAM. Une backplate au fini mat renforce non seulement la carte graphique, mais fournit en parallèle une action de refroidissement passive grâce à l’usage de pads thermiques. Une plaque métallique anti-torsion ajoute plus de résistance aux zones clés de la carte. Enfin, un éclairage RGB Mystic Light orne l'extérieur de la carte graphique, fonctionnant en synchronisation avec le reste du PC via Mystic Light Sync et Ambient Link, tous deux contrôlés avec l'utilitaire logiciel MSI Center.



GAMME BLACK TRIO Respectant l'esthétique emblématique et la conception thermique élaborée de la gamme, la MSI BLACK TRIO vient compléter la série MSI GeForce RTX 3090 Ti. La nouvelle venue bénéficie également des ventilateurs TORX Fan 4.0, avec des pales jointes deux à deux pour diriger le flux d’air sur le système de refroidissement TRI FROZR 2 également retravaillé. De plus, une backplate renforcée à la finition brossée et l'esthétique industrielle font de cette carte graphique un choix idéal pour nombre de configurations.



MSI CENTER La suite logicielle exclusive MSI Center dynamise l'expérience utilisateur avec des utilitaires faciles à utiliser. L'un de ces utilitaires, Frozr AI Cooling, synchronise les ventilateurs du système connectés à une carte mère MSI compatible afin de réagir automatiquement et uniformément aux montées en températures du PC.



MSI AFTERBURNER MSI Afterburner est l’utilitaire d’overclocking de carte graphique le plus connu et le plus utilisé dans le monde qui vous offre un contrôle total de votre carte. Afterburner vous offre un boost de performances pour profiter d’une expérience plus fluide avec des FPS supérieurs.

Les cartes MSI RTX 3090 TI seront disponibles en France chez les revendeurs partenaires de MSI à partir dès aujourd'hui.

Le prix public conseillé du modèle MSI RTX 3090 TI BLACK TRIO 24G sera de 2249 € TTC

Le prix public conseillé du modèle MSI RTX 3090 TI GAMING X TRIO 24G sera de 2299 € TTC

Le prix public conseillé du modèle MSI RTX 3090 Ti SUPRIM X 24G sera de 2379 € TTC

