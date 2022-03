Les produits ARGB de be quiet! sont pris en charge par le logiciel SignalRGB

be quiet!, fabricant allemand de composants PC haut de gamme, est heureux d’annoncer la prise en charge de ses produits ARGB par le logiciel SignalRGB développé par la société californienne WhirlwinFX. Ce logiciel propose un vaste nombre de fonctionnalités pour la synchronisation des composants ARGB. Via sa nouvelle version 2.2.19, SignalRGB prend en charge le boîtier Pure Base 500DX, le système de refroidissement Silent Loop 2 ainsi que tous les modèles de ventilateurs Light Wings, offrant des effets d’éclairage dynamique ainsi que différentes options de synchronisation. Bien sûr, ces produits ARGB doivent être connectés à une carte mère compatible ou à un contrôleur ARGB externe. La version de base de SignalRGB est disponible gratuitement : elle offre aux appareils ARGB compatibles — ventilateurs, cartes mères, mémoire RAM, claviers, souris, casques, moniteurs, etc. — différents effets d’éclairages et un contrôle RGB complet. Disponible également par abonnement, la version SignalRGB Pro offre des fonctionnalités supplémentaires aux passionnés de hardware et aux joueurs parmi lesquelles figurent : le contrôle des ventilateurs, un tableau de bord, des effets avancés d’éclairage, l’intégration de jeux dédiés et la synchronisation audio. La dernière version de SignalRGB est compatible avec la totalité des produits ARGB be quiet! connectés à un contrôleur compatible. Elle peut être téléchargée sur signalrgb.com sans logiciel ou pilote supplémentaire.