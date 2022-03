Baldur's Gate 3 Patch 6 : Avant-première - Sorcier, Grymforge, DLSS et FSR !







Baldur's Gate 3 n'est rien moins qu'ambitieux. Recréer les récits tentaculaires et les choix infinis d'une campagne D&D était déjà difficile en 1998, lorsque le premier Baldur's Gate est sorti et que les attentes des fans étaient bien moindres. Larian Studios a travaillé sans relâche sur la version d'accès anticipé du troisième volet depuis son lancement l'année dernière. Aujourd'hui, le patch 6 à venir vise à enrichir l'un des lieux les plus stimulants et les plus passionnants de l'univers D&D déjà inclus dans le jeu : l'Underdark.







Si vous avez déjà dirigé une partie de D&D, vous connaissez l'attrait de l'Underdark, le vaste réseau de tunnels et de grottes sous le monde, rempli des créatures les plus étranges et les plus mortelles. Mais il ne s'agit pas seulement de tunnels humides et de grottes humides. Les Duergars, les Gnomes des profondeurs, les Drow et même les Mind Flayers ont tous élu domicile dans les ténèbres, transformant de vastes grottes naturelles en forteresses, villes et autres monuments de pierre colossaux. Si un MJ a déjà essayé de créer une petite parcelle de l'Underdark pour lui-même, il sait à quel point il peut être difficile d'équilibrer les différents biomes de la région. Tout d'abord, vous devez composer avec la disposition de ces allées tordues, en ruine ou en état de marche. Ensuite, vous devez vous assurer que les joueurs ne vont pas accidentellement faire s'effondrer toute la grotte sur leur tête chaque fois qu'ils lancent un sort. Ensuite, vous devez faire en sorte que les lieux qu'ils explorent soient variés, intéressants et remplis de personnages qui n'essaient pas immédiatement de les étriper. Enfin, vous devez abandonner et leur demander de combattre un dragon à la surface ou autre.



Larian a promis l'Underdark, et ils ont tenu parole. Les joueurs ont déjà pu explorer cette région ou du moins une de ses facettes. Vous avez vu tous les classiques cristaux lumineux, champignons bioluminescents et autres sources d'éclairage fantastiques pour vous guider dans les grottes tentaculaires du peuple champignon. Vous avez rencontré les Gnomes profonds, les Duergars et le Peuple Champignon. Vous avez aussi vu des indices de vieilles ruines, mais maintenant vous pouvez voir la vraie affaire. Le temps est venu de voyager à Grymforge et de voir la forteresse en ruines, les coulées de lave et tout ce que vous pouvez attendre d'un château souterrain perdu.







Il y a tellement de choses à faire et à voir dans la Grymforge qu'il serait presque impossible d'en faire la liste, et j'ai probablement manqué quelques choses de toute façon. La zone est immense et présente une grande verticalité alors que vous explorez étage par étage cet ancien rempart. Chaque direction a une quête, un personnage, ou un endroit qui vaut la peine d'interagir avec, et comme la région originale, tout cela remplit tellement de secrets et de possibilités qu'il est difficile de le poser. Et la forteresse est également occupée. Et il y a toujours un mystère à découvrir aussi. Le château a un passé qui peut être déterré si vous arrivez à obtenir les bons jets de dés.



Bien qu'il n'ait été redécouvert que récemment, les Duergars sont déjà là en force pour réclamer les trésors que les vieilles pierres promettent. Naturellement, certains auront des penchants violents envers les habitants de la surface, mais d'autres offrent les mêmes dialogues intrigants et possibilités que vous attendez de Baldur's Gate. Chaque personnage auquel vous pouvez parler a une personnalité et des désirs autres que ceux de vous donner une quête aléatoire ou de vous avertir d'un piège proche. La plupart d'entre eux ont également une perspective inhabituelle grâce à une vie sous terre qu'il est délicieux d'interroger. Et il y a même quelques personnages incroyablement spéciaux à rencontrer, ceux qui semblent pouvoir être très importants à terme.



Malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion d'utiliser les personnages préprogrammés lorsque j'ai fait de la spéléologie dans l'Underdark, mais je suis sûr qu'il est encore plus intéressant d'entendre ce qu'un certain clerc pense de certaines des idoles que vous trouvez le long du chemin. L'autre ajout important du prochain patch est une nouvelle classe : le Sorcier. Les fans de Divinity seront peut-être surpris d'apprendre que les Sorciers n'étaient pas dans la première édition de Baldur's Gate 3, étant donné l'amour du studio pour ce terme, mais ils arrivent enfin pour tous ceux qui veulent construire un nouveau personnage.







Le sorcier dans D&D est un lanceur de sorts qui connaît la magie de manière instinctive plutôt que de l'apprendre ou de la recevoir en cadeau. Cette compréhension innée et cette capacité magique naturelle lui permettent de tordre les sorts et de les rendre plus flexibles que ce qui figure dans le manuel du joueur, au prix de ses points de sorcellerie.



Larian a fait un travail fantastique en traduisant toutes les règles et les exceptions qui les accompagnent dans Baldur's Gate 3. Pour être honnête, c'est plus facile à comprendre que D&D lui-même. Comme pour les autres classes et les sorts, quelques règles ont dû être modifiées pour rendre le jeu plus rationnel et plus souple, mais malgré cela, un sorcier donne toujours l'impression d'être unique parmi une liste d'autres lanceurs de sorts.



La possibilité de modifier la portée de votre sort, par exemple, est un outil fantastique pour combattre dans les différentes grottes de l'Underdark, permettant aux joueurs de prendre l'avantage de la situation et de garder leurs sorciers hors de danger. De même, l'accélération du sort qui vous permet d'utiliser votre point d'action pour autre chose ajoute beaucoup de polyvalence à la classe que les sorciers compensent par leur puissance pure. Il est difficile de décrire ce que l'on ressent car Larian a déjà fait un travail solide pour équilibrer le jeu. Le Sorcier est une classe complète à jouer, mais elle ne semble pas plus puissante ou excitante que n'importe quelle autre classe que vous pouvez choisir.







Les développeurs ont également apporté de grandes améliorations aux graphismes avec le patch 6, en remaniant complètement le système d'éclairage avec un brouillard et un éclairage volumétriques, en permettant à toutes les particules d'être éclairées par l'environnement et l'illumination globale, en ajoutant de nouveaux effets comme la translucidité, la diffusion atmosphérique et les nuages dynamiques, en introduisant un tout nouvel étalonnage des couleurs ainsi qu'un rendu HDR et un tonemapper très améliorés, et en prenant en charge la super résolution NVIDIA DLSS 2.3 et AMD FidelityFX. Enfin, les personnages auront désormais l'air sales, en sueur, ensanglantés et meurtris de façon réaliste au cours de leurs aventures périlleuses.



En bref, le nouveau patch est tellement riche que les personnes qui ont tout vu dans l'accès anticipé jusqu'à présent devraient néanmoins s'assurer d'explorer ce nouveau chapitre du développement de Baldur's Gate 3. Les personnes qui attendent un jeu complet devront encore attendre un certain temps, mais il y a déjà tellement de contenu à explorer dans Baldur's Gate 3 que cela vaut la peine de prendre le jeu maintenant. Essayez simplement d'ignorer les bugs aléatoires.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



WCCFTECH