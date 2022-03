TECHPOWERUP nous propose le test du : Sabrent Rocket 4 Plus 4 To SSD NVMe.







Sabrent est un fabricant américain de matériel informatique qui a été fondé en 1998. Sa gamme de produits comprend des boîtiers de disques externes, des câbles, des chargeurs, des lecteurs de cartes, des hubs USB et d'autres périphériques similaires. Au cours des dernières années, ils se sont fait un nom sur le marché des SSD en proposant des disques durs solides très rentables et performants. Ils sont particulièrement connus pour offrir des disques QLC avec de bonnes performances à des prix très raisonnables, comme le Sabrent Rocket Q.







Dans notre test d'aujourd'hui, nous testons le Sabrent Rocket 4 Plus dans sa variante 4 To, qui offre une tonne d'espace à utiliser. En interne, il est similaire aux autres modèles Sabrent Rocket 4 Plus, comme la version 2 To que nous avons examinée précédemment. Le SSD est alimenté par le contrôleur Phison E18 que l'on retrouve sur la grande majorité des SSD PCI-Express 4.0 haut de gamme actuels. En tant que flash NAND, Sabrent utilise la toute nouvelle 3D TLC de 176 couches de Micron, une mise à niveau des 96 couches utilisées sur le Rocket 4 Plus de 2 To. Ce changement de composant est une mise à niveau de performance gratuite pour la gamme Rocket 4 Plus ; Sabrent ne crée pas une nouvelle UGS juste pour le passage de 96 couches à 176 couches NAND. Alors que les changements de composants sont généralement une mauvaise chose s'il s'agit de déclassements, il s'agit d'une mise à niveau qui permettra toujours d'obtenir des performances identiques ou supérieures. Selon Sabrent, tous les Rocket 4 Plus actuellement disponibles sur le marché sont de la nouvelle variante à 176 couches, mais vous pouvez vérifier la version du firmware, qui est R4PB47.2 pour B47R ; les plus anciens utilisent RKT4P1.2. Pour se connecter au reste du système, l'interface rapide PCI-Express 4.0 est utilisée. Il y a également 2 Go de cache DRAM pour les écritures aléatoires.



Voici la fiche technique :







Le Sabrent Rocket 4 Plus est proposé dans des capacités de 500 Go (77 Dollars), 1 To (130 Dollars), 2 To (260 Dollars), 4 To (750 Dollars) et 8 To (inconnu). L'endurance de ces modèles est fixée à 350 TBW, 700 TBW, 1400 TBW, 3000 TBW et 6000 TBW respectivement. Sabrent inclut une garantie de cinq ans avec la Rocket 4 Plus.



