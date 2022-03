QNAP nous propose un nouveau serveur NAS : Le TS-233.



Exécutez votre propre stockage cloud personnel et profitez d’un accès, d’un partage et d’une synchronisation faciles des fichiers grâce au TS-233. Conçu pour améliorer la collaboration et accroître la productivité du travail, le TS-233 comprend également de riches applications multimédias et fournit un portail de divertissement domestique complet.















Gestion multimédia centralisée



Stockez les photos, la musique et les vidéos de manière centralisée ; parcourez, organisez et partagez facilement des fichiers multimédias.



Reconnaissance des images alimentée par l’Intelligence Artificielle



Grâce à un processeur NPU (Processeur de réseau neuronal) intégré, le TS-233 booste les performances pour accélérer la reconnaissance faciale et d’objets.



Centre de divertissement pour la maison



Prend en charge la technologie ARM-NEON qui accélère le traitement vidéo pour une meilleure expérience de divertissement.



Accès à distance sécurisé



myQNAPcloud vous permet d’accéder, de gérer et de partager facilement des fichiers NAS par Internet.



Protection par snapshot contre les ransomwares



Protégez vos fichiers et données contre la suppression accidentelle et les attaques de logiciels malveillants à l’aide de la protection avancée par snapshots.



Gestion complète de la sécurité



Agit comme un cloud privé sécurisé et prend en charge la protection du compte d’utilisateur, le blocage des IP, la vérification en 2 étapes, l’accès avec chiffrement et plus encore.



Conception minimaliste



Le TS-233 compact et fin privilégie une conception propre et essentielle. De plus, il s’intègre parfaitement dans votre maison ou bureau. La conception s’étend jusqu’aux disques durs, qui peuvent être installés sans utiliser de tournevis.



Ventilateur de refroidissement efficace pour le flux de chaleur



Le TS-233 est de petite taille mais demeure très performant, frais et silencieux grâce à un ventilateur de refroidissement efficace.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Il est déjà disponible sur les sites E-Commerces. Le prix est de : 224.95 euros.



QNAP