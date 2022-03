Support de Windows 11 et des Storage Spaces dans le WD Dashboard 3.5.







Nous vous informions en fin d'année 2021 que les SSD Western Digital et SanDisk configurés dans Windows au sein d'un pool de stockage Microsoft Storage Spaces seraient bientôt à nouveau visibles dans l'application de maintenance Dashboard 3.5 ce qui n'était plus le cas depuis la version 3.4.







Bonne nouvelle puisque le Dashboard 3.5 (3.5.2.7) est désormais disponible et la prise en charge des volumes virtuels Microsoft Storage Spaces est effectivement de la partie. Pour rappel, les espaces de stockage Microsoft permettent de regrouper plusieurs SSD ou disques durs en un seul volume soit pour faire de la redondance de données soit pour améliorer les performances des supports de stockage exactement comme le proposent les différents modes RAID (en miroir ou avec informations de parité) sauf qu'il s'agit ici d'une solution totalement logicielle et supportée nativement par Windows. Pas besoin donc d'un contrôleur RAID matériel ni d'un pilote spécial. Lorsque la fonction Storage Spaces est utilisée, un contrôleur virtuel Microsoft Storage Spaces Controller est ajouté dans le Gestionnaire de périphériques.



Western Digital annonce par ailleurs que le Dashboard 3.5 est désormais officiellement compatible avec Windows 11 même si la précédente version semblait quand même fonctionner avec cet OS. En contrepartie les systèmes Windows 7 et Windows 8.1 ne sont plus supportés. De plus, la gestion des lecteurs USB a été modifiée. L'intégralité des périphériques USB (clés USB, HDD USB...) sont maintenant éligibles pour la création d'un média USB bootable par exemple pour la mise à jour du firmware du SSD. Le changelog mentionne également un affichage plus lisible des données SMART pour les SSD NVMe. Quelques autres corrections ont été ajoutées dans cette mise à jour 3.5.



Pour rappel, le logiciel Dashboard permet d'effectuer de nombreuses opérations de maintenance sur les SSD Western Digital mais aussi sur les SSD SanDisk. Il supporte par exemple les séries WD Blue, WD Green, WD Gold, WD Red mais aussi les modèles WD_BLACK pour joueurs y compris le dernier SSD PCIe 4.0 WD_BLACK SN770 sorti en février 2022. Les SSD professionnels des séries CL, IX, PC sont également prix en charge.



Téléchargement



- Application Western Digital Dashboard 3.5.2.7 pour Windows 10/11 32/64 bits : Cliquez ICI,

- Application SanDisk Dashboard 3.5.2.7 pour Windows 10/11 32/64 bits : Cliquez ICI.



