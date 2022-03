TECHPOWERUP nous propose : GPU-Z en version 2.45.0.



TechPowerUp a publié aujourd'hui la dernière version de TechPowerUp GPU-Z, l'utilitaire d'information et de diagnostic du sous-système graphique. La version 2.45 introduit la prise en charge d'un certain nombre de nouveaux GPU. Du côté de NVIDIA, nous avons les GeForce RTX 3090 Ti, RTX 3060 Ti (basé sur GA103), RTX 3080 Ti Laptop GPU, T1000 8 GB, T400, CMP 170HX, et A16. Du côté d'AMD, nous avons les Radeon RX 6950 XT, RX 6750 XT, RX 6800S, RX 6700S, RX 6850M XT, RX 6650M XT, W6400, APU "Barcelo", APU "Rembrandt", et le GPU Steam Deck de Valve. Un support préliminaire est également ajouté pour la série Intel Arc "Alchemist". Le rapport sur la taille de la mémoire de NVIDIA "Ampere" a été amélioré. La prise en charge des iGPU Intel "Alder Lake", la prise en charge de la mémoire HBM et DDR4 sur NVIDIA et l'amélioration du nombre de transistors "GA106" ont également été améliorées.







Voici la liste des modifications :



- Ajout de la prise en charge des NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti, RTX 3060 Ti (GA103), RTX 3080 Ti Mobile, T1000 8 Go, T400 4 Go, CMP 170HX, A16, A2.

- Ajout de la prise en charge des cartes AMD Radeon RX 6950 XT, RX 6750 XT, RX 6800S, RX 6700S, RX 6850M XT, RX 6650M, RX 6650M XT, W6400, Barcelo APU, Rembrandt APU, Steam Deck GPU, Barco MXRT 270,

- Ajout d'un support préliminaire pour Intel Arc Alchemist,

- Correction de la taille de la mémoire NVIDIA Ampère qui n'était pas signalée comme une puissance de deux,

- Amélioration du support pour Intel Alder Lake,

- Correction de la détection de l'horloge mémoire sur Alder Lake,

- Correction du nombre de transistors du GA106,

- Ajout du support pour la mémoire HBM et DDR4 sur NVIDIA.



POur le télécharger : Cliquez ICI.



