Intel présente de nouvelles spécifications pour les PSU ATX : ATX 3.0 et ATX12VO 2.0.



Intel présente les spécifications ATX 3.0 et ATX12VO 2.0, deux nouvelles spécifications d'alimentation ATX pour les demandes d'alimentation matérielle de la prochaine génération. Intel a publié la mise à jour la plus importante des spécifications d'alimentation de l'industrie depuis l'introduction des premières spécifications ATX 2.0 en 2003. La mise à jour des spécifications ATX 3.0 permet de libérer toute la puissance et le potentiel des matériels de nouvelle génération et des composants à venir conçus pour des technologies telles que PCIe Gen 5.0. Intel a également révisé sa spécification ATX12VO afin de fournir à l'industrie du PC un modèle actualisé pour la conception de blocs d'alimentation (PSU) et de cartes mères qui réduisent la consommation d'énergie au repos, aidant ainsi les clients à diminuer la demande en électricité.







Principaux ajouts aux spécifications ATX 3.0/ATX12VO 2.0



Un nouveau connecteur 12VHPWR alimentera la plupart, sinon la totalité, des futures cartes d'extension PCIe 5.0 (par exemple, les cartes graphiques). Ce nouveau connecteur fournit jusqu'à 600 watts directement à toute carte graphique/complémentaire PCIe 5.0. Il inclut également des signaux de bande latérale qui permettront à l'alimentation de communiquer la limite de puissance qu'elle peut fournir à toute carte graphique PCIe 5.0.



Les nouvelles directives reflètent la limite d'excursion de puissance PCIe CEM Gen 5 pour les cartes d'extension PCIe 5.0 qui a été publiée en novembre 2021. Les spécifications mises à jour incluent une nouvelle régulation de la tension de sortie CC qui sera nécessaire pour gérer les nouvelles exigences d'excursion de puissance.



ATX12VO 2.0 ajoute également la fonction I_PSU% aux plates-formes de bureau - une innovation d'Intel qui était auparavant disponible sur les plates-formes mobiles et les serveurs. Cette fonction présente des avantages pour les systèmes SFF (Small Form Factor) qui ne peuvent pas utiliser des alimentations plus grandes. Elle permet également aux fabricants d'équipements d'origine (OEM) de réaliser des économies, car ils sont mieux à même d'adapter le choix des blocs d'alimentation aux exigences du système.



