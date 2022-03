MSI nous propose un nouveau boitier PC : Le MPG GUNGNIR 110R Blanc.



La série MPG vous permet de totalement laisser parler votre personnalité, notamment en vous permettant de personnaliser le système de rétroéclairage LED RGB. Vous pourrez même paramétrer la barre de LED située à l'avant du PC pour qu'elle vous envoie des notifications en temps réel pendant votre jeu. Avec la série MPG, transformez votre setup pour qu’il devienne un véritable centre d'attention et jouez avec style.



















LE POINT DE DÉPART D'UN PC D'EXCELLENCE



Excellez dans toutes vos parties avec les boîtiers MPG GUNGNIR ! Ces modèles mid-tower de premier choix sont pensés pour vous apporter toute la polyvalence qu'il vous faut, sont conçus à partir de composants de qualité et sont nés pour répondre à vos envies de performances. Avec les boîtiers MPG GUNGNIR, vous choisissez la qualité pour embrasser l'excellence.



UN DESIGN QUI MARQUE LES ESPRITS



Le MPG GUNGNIR 110R arbore un look mémorable pensé pour impressionner dès le premier regard. Son panneau avant en verre offre une vue totale sur la configuration de votre PC mais surtout sur le rétroéclairage LED RGB que vous aurez paramétré.



CHOISISSEZ LA TEAM MSI



Si vous êtes propriétaire d'une carte mère MSI, vous pourrez facilement l'installer dans votre boîtier MPG GUNGNIR 110 et vous pourrez alors profiter du taux de transfert de 10 Gb/s proposé par le port USB Gen2 Type-C situé sur le panneau E/S. Pour monter un setup full MSI, vous pourrez également installer une carte graphique et un kit de watercooling de la marque.



BOUTON INSTA-LIGHT LOOP



Contrôlez rapidement les couleurs et les effets de lumière des ventilateurs du MPG GUNGNIR 110R simplement en appuyant sur le bouton Insta-Light Loop. Appuyez dessus jusqu'à trouver le profil de rétroéclairage qui donnera à votre PC le look le plus élégant ou étonnant qui soit.



PANNEAU EN VERRE TREMPÉ



Les boîtiers MPG GUNGNIR 110 vous permettent de mettre en avant la configuration de votre PC grâce à un panneau en verre trempé transparent. Montrez fièrement le rétroéclairage de votre watercooling, carte mère et carte graphique pour en mettre plein la vue aux personnes qui vous entourent.



FILTRE À POUSSIÈRE MAGNÉTIQUE



Le filtre à poussière magnétique placé au-dessus des ventilateurs de la partie supérieure empêche à la poussière de retomber dans le boîtier et peut facilement être nettoyé dès que cela est nécessaire.



UN FLUX D'AIR OPTIMISÉ



Les boîtiers de la série MPG GUNGNIR 110 sont pensés pour assurer un flux d'air important et efficace pour assister le système de refroidissement en évacuant la chaleur hors du boîtier. Pour cela, ils sont équipés de quatre ventilateurs et peuvent en accueillir jusqu'à six au total.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Il est déjà disponible sur les sites E-Commerces. Le prix est de : 159.95 euros.



MSI